餐飲住宿滿血復活 這縣市爆黑馬銷售額增3成

隨疫情常態化，餐飲業今年明顯復甦，依據財政部資料，今年6月全國住宿及餐飲業家數共17萬3,700家，與疫情爆發2019年相比，家數增加12.9%，並創下統計以來家數新高，住宿及餐飲業今年上半年銷售額共3,775億元，與2019年同期相比也增加5%。

大家房屋企研室副理郎美囡表示，疫苗施打普及率增加，民眾恐懼感逐漸降低，促進各商圈人潮回流，另一方面，前幾波疫情干擾後，店租水平下降，開店成本降低，也有助於店家在復甦之際開拓市場。

觀察各地區住宿及餐飲業今年家數及銷售額，與2019年疫情爆發前相比，家數方面，離島囊括前兩名，澎湖縣今年1,785家，與2019年相比大幅增加33%，金門縣今年1,151家，增加23%。

六都中也有三都入榜，桃園市1萬3,465家，增幅17%，新北市及台中市都達到2萬家，增幅分別為15.8%、15%。

郎美囡表示，商家、投資人看好內需市場，紛紛投入旅遊觀光相關產業，離島地區舉有特殊景色及歷史背景，促使在地業者加碼或外地投資人進駐，另外近年國內一日遊盛行，桃園、新北、台中及新竹縣市等交通便利，住宿、餐食選擇多元的區域，受消費者青睞。

銷售額方面，全國今年上半年，已比2019年同期疫情前增加5%。增幅第一名為苗栗縣，今年上半年共56億元，較2019年增加29%，將近三成。

大家房屋苗栗中華加盟店店長劉柏松表示，苗栗南庄、大湖、三義為知名觀光景點，近幾年受惠國旅帶來商機，遊客人數明顯增加，尤其露營蔚為風潮，苗栗諸多露營區吸引許多外地遊客，苗栗縣近幾年遊憩用地、農牧用地及林業用地也成當地不動產市場的熱門物件。