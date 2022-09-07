懷特黃耆多醣注射劑 增強癌症免疫 再獲日本發明專利

懷特（4108）今（7）日表示，免疫療法是近年最火紅的癌症療法，最新研究指出，已獲我國衛福部核准上市的處方新藥「黃耆多醣注射劑」，能增強癌症免疫療法的藥物功效，並有利強化人體免疫系統，抑制腫瘤生長，該研究成果日前再獲日本專利許可，累計已取得四國專利核准。

懷特新藥李伊伶總經理指出，「黃耆多醣注射劑」本身即為一種免疫調節劑，透過持續的研究進展，以及日本與多國專利的取得，已證明該藥物在免疫治療領域扮演重要角色，未來將和開發免疫治療藥物的藥廠進行授權合作，深具市場潛力。

懷特表示，癌症多年蟬聯年國人十大死因之首，癌細胞常利用人體免疫系統的「煞車機制」，使得本該負責清除癌細胞的殺手細胞不再作用，進而導致癌細胞增生、癌症惡化；免疫療法就是透過活化殺手細胞來攻擊癌細胞、運用自體免疫系統來對抗癌症。

然而，免疫療法可能有副作用，根據2015年《新英格蘭醫學雜誌》論文，免疫療法最常見副作用為癌疲憊，達19.4%；我國流行病學統計也發現高達92%癌友患有「癌因性疲憊症 CRF」，四分之一已達需藥物協助治療的中重度程度，若未妥善處理，易致體力流失、各項健康指數下滑，中斷癌症療程。

近來研究發現，治療「癌因性疲憊症」的處方新藥：黃耆多醣注射劑，能促進扮演免疫系統哨兵角色的巨噬細胞，在分化時多朝 M1 型發展，減少分化成M2型；M1型能增強殺手細胞對癌細胞的辨識，強化毒殺腫瘤能力，M2 型則恰好相反，會抑制免疫系統，促進血管新生，強化腫瘤的轉移和侵襲能力，恐讓癌症惡化。

因此，癌症病友在接受免疫治療過程中，若合併使用癌疲憊藥物，不僅癌疲憊能獲得改善，更進一步能夠藉由調節巨噬細胞，強化免疫系統對抗腫瘤。該項研究近期已獲日本專利許可，累計已獲台、美、日、韓等四國專利核准。