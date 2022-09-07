奎克生技全新布局 延攬國際級人才擔任三子公司執行長

奎克生技光電（Quark Biotechnology）公司宣布，為更聚焦產品業務目標，加速拓展精準醫療市場，決定新成立兩家子公司英緹生技（Inti Labs）與信標生醫（Pharus Dx），前者聚焦於生殖醫學應用，後者則專注於癌症早篩基因檢測。奎克則將持續優化其多基因檢測技術平台及更多元的應用，三家公司各司所長，共同攜手進軍國際精準醫療市場。

成立子公司的同時，奎克董事長李鍾熙也介紹三位新任執行長，分別為奎克生技執行長張博文、英緹生技執行長楊博鈞、及信標生醫執行長黃教毅，三位均已於日前上任，正積極拓展業務。

奎克生技新任執行長張博文，在國內清華大學畢業後，獲得日本松下獎學金，前往日本攻讀研究所，先後獲得京都大學生物科學碩士及博士學位。之後又在美國馬里蘭大學醫學院擔任博士後研究員，並取得美國Temple大學企管碩士。隨後進入美國生技產業服務，曾在國際知名的生物晶片公司Affymetrix擔任亞太區業務發展處長。他橫跨台、日、美的求學、研究及豐富的工作經驗，讓他獲得艾捷隆Igenomix公司青睞，延攬擔任日本及台灣分公司總經理，隨後升任亞太區董事總經理，負責日本、台灣、韓國、越南及杭州等分公司業務，同時擴展至東南亞及澳洲，國際實戰經驗豐富。

英緹生技光電新任執行長楊博鈞，自美國加州大學洛杉磯分校分子生物研究所獲得博士之後，在哈佛大學醫學院布萊根婦女醫院擔任霍華德·休斯醫學博士後研究員（Howard Hughes Medical Institute Fellow）。加入奎克後，先後擔任產品研發經理、業務開發處長、副總經理、事業長，並代理執行長，為奎克拓展了大陸和東南亞市場。他早期也曾和幾位朋友多次創業，是一位兼具科學和業務經驗的國際人才。

信標生醫公司新任執行長黃教毅，美國麻省理工學院化工系畢業，史丹佛大學研究所碩士、歐洲工商管理學院企管碩士，曾經在Illumina、Affymetrix、Caliper等國際知名生技及製藥公司服務，有駐在六個國家的工作經驗。加入信標生醫之前，是羅氏診斷（Roche Diagnostics）亞太區創新合作基地副總經理，負責推動生醫科技創新、媒合及投資等業務，具有豐沛的全球生技合作資源。

奎克生技董事長李鍾熙表示，精準醫療正在起步，未來有很大的發展空間，相信奎克的全新佈局，及三位新任執行長的加入，能讓產品業務更聚焦，在各自領域更專精，市場開發及客戶服務更快速，也讓整體資源的運用更有效率。他説，鏈結科技研發與臨床應用，讓精準醫療更普及，讓更多人享有優質的醫療品質，是奎克始終不變的使命。