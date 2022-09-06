台馬產業鏈結高峰論壇6日登場 四領域合作跨海見證

為強化臺灣與馬來西亞夥伴關係，擴大雙邊產業鏈結合作，全國工業總會與馬來西亞製造商聯合會（FMM, Federation of Malaysian Manufacturers）於6日至8日線上舉辦「2022 臺馬產業鏈結高峰論壇」。本次論壇以「智慧城市」、「食品醫藥化妝品」、「資訊服務」、「紡織」作為四大主軸，深入探討雙邊的前瞻機會，在無人載具、數位服務、穆斯林時尚等領域提出具體的發展策略。

此外，雙方也促成了四項合作成果，包括馬國針織廠商與逢甲大學之人才合作、生醫領域臨床試驗、道路數位資訊服務等項目，均於6日的簽署儀式中盛大登場，展現本屆論壇的亮點。

論壇由工業總會副理事長林明儒與 FMM會長蘇添來共同主持，包括甫上任的經濟部工業局局長連錦漳、馬來西亞貿工部雙邊經貿關係司司長Nor Hasnah、馬來西亞友誼貿易中心代表何瑞萍、馬來西亞投資發展局臺北辦事處處長Syakella Zakaria等嘉賓參與臺馬產業界的年度盛事，線上貴賓雲集，交流熱絡。

林明儒致詞表示，「韌性」是疫情時代的新顯學，馬來西亞在病毒、斷鏈、高通膨挑戰下，經濟依然穩定成長，並高於全球平均成長率，在數位科技競爭力方面，馬國在東協國家中更是名列第二，充分展現馬國的韌性實力，也是臺商心中策略投資的寶地。而我國完整的產業鏈、高端研發能量和運籌能力，吸引了萬名馬國莘莘學子前來求學與工作，臺馬雙向交流持續加溫，將為雙邊的長期發展注入更多溫度。

蘇添來指出，儘管處於疫情期間，臺灣仍是馬來西亞重要的貿易夥伴，根據馬來西亞統計局（Department of Statistics, Malaysia）的數據，2022年1月至6月期間，雙邊貿易與去年同期相比，出口增長36.5%，進口則成長 39.5%。蘇添來肯定臺灣擁有世界領先的IT技術，為馬來西亞資通訊、電子設備、智慧醫療、智慧觀光、清真等領域業者提供了充沛的商機。

連錦漳表示，馬來西亞推出數位經濟計畫，加速創新並建立完善的數位生態系，臺灣過去在5+2產業創新方面具備很好的基礎，也在智慧製造、智慧醫療、無人載具、淨零減排等領域有良好發展，預計未來將可朝向更廣泛的產業運用，帶動傳統產業數位升級轉型。在新一波產業及經貿投資的布局中，政府亦持續推動產業韌性供應鏈，協助臺商尋找生產基地，期望可與馬來西亞共同創造互利共贏的新合作模式。

今年論壇促成了四項合作簽署，在紡織領域方面，社團法人中華逢甲大學纖維與複合材料協會與馬來西亞針織廠商會將展開合作。因馬來西亞紡織產業中、許多傑出企業均曾來臺就讀逢甲大學紡織系，雙方透過 MOU 簽署共續前緣，延續二代紡織人才培訓及產業供應鏈深化合作，並推動推動臺馬紡織業的緊密交流。

食品醫藥化妝品方面，經濟部生醫推動小組與馬方Bioeconomy 合作，規劃馬來西亞細胞治療相關生醫業者，與我國生醫業者進行臨床試驗合作及技術授權洽談，現已與兩家馬國業者完成保密協議(NDA)簽署。

景翊科技股份有限公司與馬國系統整合商 Nexus Union 於今年達成智慧城市領域合作，將針對「影像式先進駕駛輔助系統 (ADAS) 和道路數據服務」導入沙巴作為技術服務場域，內容包括：使用 ADAS 系統進行智能道路數據採集，建立資訊服務平台、運用人工智能識別與判釋進行分析管理等。

在資訊服務方面， WLC Solutions 規劃代理艾陽科技股份有限公司的「車流辨識解決方案」，在馬來西亞智慧交通應用市場進行銷售。