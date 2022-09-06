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張莛逵台灣在地食材入菜 荷蘭國際餐飲挑戰賽奪金牌

經濟日報／ 記者宋健生／即時報導
張莛逵今年與去年參加國際餐飲大賽，以西餐料理分別勇奪金牌與銀牌。記者宋健生/攝影
張莛逵今年與去年參加國際餐飲大賽，以西餐料理分別勇奪金牌與銀牌。記者宋健生/攝影

擁有31年廚師資歷，曾擔任總統國宴主廚的張莛逵，擅長中餐創意料理。即便已經擔任到餐飲集團營運協理的職位，仍然對料理充滿熱情，今年與去年更挑戰參加國際餐飲大賽，以西餐料理勇奪金牌與銀牌，為個人主廚生涯再創紀錄。

張莛逵32歲就擔任總統國宴主廚、六福村遊樂園區餐飲部中西餐行政主廚，在大鼎餐飲事業群任職中餐行政主廚兼任營運協理，現任震大金鬱金香酒店中餐主廚。

張莛逵今年6月參加「2022荷蘭國際餐飲挑戰賽（NICC）」，以「羅勒煎鮭魚襯南瓜燉飯佐蔓越莓甜菜根醬」榮獲個人主餐金牌。

為突顯食品的天然性口感，而不失口味的獨特，張莛逵特別以餘熱熟成的烹調方式，再搭配多層次的組合醬汁襯托，讓魚肉滑嫩且不乾澀，更讓料理散發出簡單清新且時尚的視覺與口感。

此次競賽，由荷蘭美食交流協會主辦，比賽採用線上形式參賽，比賽選手拍攝產品或菜餚及錄製製作過程影片參賽，選手來自荷蘭、台灣、韓國、美國、越南、新加坡、中國、澳大利亞、日本、印度、土耳其、馬來西亞、加拿大等13個國家、共767位選手參賽，競爭激烈。

比賽規則嚴謹，規定須提供3分鐘以內製作過程影片，選手須入鏡且有操作時的畫面，拍攝作品必須上傳YouTube並附上網址連結。此外，還要有3張不同角度成品照片，其中一張霄與選手合影，並書寫包括配方與做法的英文食譜。

張莛逵說，這種烹調料理方式比以往用煎、煮、炒、炸所烹飪的肉質，更為鮮嫩多汁，也相當符合現代人的健康養生需求。

有別於以往慣用的中式料理，張莛逵賽前的準備及練習，花費許多心力，包括烹調方式的選擇、主菜的主題設計、食材的選用，都費盡心思，很榮幸能夠在國際比賽上獲得金牌獎。

而2021年，張莛逵也挑戰加拿大國際餐飲大賽，以「培根鯛魚捲佐菠菜馬鈴薯泥」獲得個人主餐銀牌。

他選用培根鯛魚卷主要為在地食材來源，主食用台灣鯛，配菜是用台灣在地小農所種植的無毒地瓜及蔬菜，搭配著別具特色的酒釀醬汁佐以菠菜馬鈴薯泥，在嘴中化開有著淡淡的菠菜香，讓這道主菜有著濃濃的本土風味及回歸大地的感受，也讓台灣優秀農產品在國際上得到矚目與推廣。

擁有31年廚師資歷、曾任總統國宴主廚的張莛逵，擅長中餐創意料理。張莛逵提供
擁有31年廚師資歷、曾任總統國宴主廚的張莛逵，擅長中餐創意料理。張莛逵提供

餐飲 荷蘭

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