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君帆拚業績成長 布局醫療、風電等產業

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
液壓與氣壓元件製造大廠君帆工業董事長胡進財。記者宋健生/攝影
液壓與氣壓元件製造大廠君帆工業董事長胡進財。記者宋健生/攝影

液壓與氣壓元件製造大廠君帆工業(4584)預計10月上旬掛牌上櫃，今(6)日召開上櫃前業績發表會，董事長胡進財表示，君帆積極布局醫療、風電產業陸續開花結果，其中風電產品已獲西門子歌颯風機廠認證，未來也計畫跨足航太產業，持續挹注營運成長動能。

胡進財說，君帆新投資的永科二廠一期工程已於7月完工，新廠主要布局醫療、船舶及行走機械等領域，也是為2025年風電相關產品量產作好準備，規劃最大年產值可達4.5億元、約為台南廠的1.5倍。

君帆去年合併營收11.37億元、年增26.6%，稅後純益1.23億元、年增32.2%，每股稅後純益5.07元。在產品比重方面，油壓元件占去年營收比重約85%，氣壓元件7%、整合系統4%；銷售地區則以中國大陸為最大市場、占66%，台灣25%，其他地區9%。

君帆今年上半年合併營收5.51億元、年減4.5%，主要受大陸封控影響，不過受惠產品組合有利，毛利率35.6%、年增1.8個百分點，每股稅純益2.23元。

法人指出，儘管上半年營收疲軟，但目前接單依舊暢旺，預期第3季為今年營運的谷底，第4季營收將回到成長軌道，全年營收力拚與去年持平。

展望明年，在新產能開出，輪胎業者維持資本支出，公司可望取得新訂單的帶動下，預期明年營收上看雙位數增長，並超越2021年水準，創歷史新高。

君帆為油壓缸製造設備供應大廠，生產基地位於台南永康科技工業園區及大陸江蘇無錫。其油壓缸與油壓元件已廣泛被應用於生活中各式需大批量製造的生產產線，如汽車用輪胎等，產品銷往美、日等27國，全球客戶超過2,000家。

目前，君帆也是亞洲最大輪胎硫化機油壓缸供應商，市占率達55%，全球輪胎品牌業者Michelin (法國)與Maxxis (台灣)，皆為其主要終端客戶。

胡進財表示，近期君帆受益於美中貿易戰轉單效應，未來將衝刺拓展高階應用端的客戶，挑戰研發更高難度的油壓系統產品，吸引歐美客戶，同步擴充台灣廠房和產線，產能和營收可望同步成長。

營收 風電

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