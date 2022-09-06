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不必外出到店取貨 全家攜手foodpanda首創「宅家取」

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
全家6日宣布，首創全新物流服務「宅家取」，有三大優勢，包括可24小時寄收件、包裹到店一鍵配送、外送平台foodpanda助攻30分送到家。全家／提供
全家6日宣布，首創全新物流服務「宅家取」，有三大優勢，包括可24小時寄收件、包裹到店一鍵配送、外送平台foodpanda助攻30分送到家。全家／提供

搶攻零售最後一里路，也向快遞業者宣戰，全家6日宣布，首創全新物流服務「宅家取」，有三大優勢，包括可24小時寄收件、包裹到店一鍵配送、外送平台foodpanda助攻30分送到家，打破宅配假日不配送，或是配送時家裡沒人的困境，預估帶動下半年物流業績成長一至兩成，為營收增添動能。

近年受疫情影響，電商、網購需求大幅成長，全家以4,000個據點、店到店物流、攜手foodpanda旗下快商務服務pandago為利基點，首創全新宅配服務「宅家取」，消費者只要到全家FamiPort選用「宅家取」服務並輸入收件地址，待包裹送達鄰近店舖，收件者收到簡訊通知後，於24小時內即可隨時透過簡訊連結啟動pandago配送服務，最快30分就可在家收到包裹。

目前快遞物流服務有Lalamove同樣也是APP一鍵下單，24小時隨叫隨送，1小時快速送達；還有全台最大機車快遞車隊「全球快遞」的即送服務，最快30分鐘至3小時送達。

全家E-Retail事業本部副本部長林志清表示，全家店到店與宅配服務，近年以一到兩成速度成長，顯見包裹寄取需求持續上揚，只是傳統宅配仍有不少服務缺口，如假日無配送、無管理員的收件者需配合不確定的宅配時間於家中坐等。

全家此次運用超過4000間密集超商據點、24小時營業、店到店物流優勢，再結合pandago快商務24小時配送、營運範圍廣及最大即時物流車隊等特色，推出超商首創的「宅家取」服務，為消費者打造「寄取最便利」、「收件最彈性」、「運費最划算」的全新宅配模式。

全家以中秋送禮為例，使用「宅家取」寄送禮盒予親友時，寄送方可隨時到店寄件，均一運費較傳統宅配服務划算；包裹到店後，親友可於1天內任何時段透過簡訊啟動配送服務，不分平假日、30分鐘內在家就可收到，過程中還能透過系統即時追蹤貨態，不必外出到店取貨，更不怕宅配來了人卻不在家。

此外，「宅家取」服務第二階段將從Famiport擴大至「全家」官網與會員APP都可使用，未來更將串接全家開店平台「超級好賣」及其他外部電商平台，並開放貨到付款功能，全面搶攻宅配物流市場。

全家 電商

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