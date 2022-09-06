快時尚浪費衣材 環保署推舊衣循環

「快時尚」趨勢興起，環保署推動舊衣回收再利用！環保署基管會主任秘書葉俊宏6日表示，舊衣資源循環分成三階段：「環保化設計」、「鑑別回收衣物的材質」與「回收衣物再製成衣物」。實踐大學服裝設計學院院長許鳳玉表示，學校會協助將「碳足跡」、「綠色材料」等概念融入設計課程，培養未來設計師的永續意識。

快時尚耗材快速

環保署基管會執行秘書王嶽斌在記者會中表示，隨著快時尚崛起，衣材消耗愈來愈多，如歐盟、日本都積極推動「永續時尚」的概念。他說，除了後端處理及再製技術優化外，更盼能從前端設計即導入綠色概念，從源頭生產到分選材料，再到循環再製，一同建立紡織品循環經濟。

葉俊宏強調，從源頭生產就應該融入「環保化設計」的概念，希望衣服能有較長的壽命、單一材質與方便拆解等特性；許鳳玉補充說，第一步就是要在設計課程中加入永續觀念，如認識綠色材料、計算衣物碳足跡，或庫存舊衣再利用等。

環保署此次與實踐大學、輔仁大學以及樹德科技大學簽訂合作備忘錄，擬定「服裝環保化設計指引」，將易循環再生、永續性等概念導入相關服裝設計原則，簡化成分，進行更一拆解的設計。

自動鑑別系統

環保署統計，110年舊衣回收量7.6萬公噸，循環再使用的比例占64%。王嶽斌說，為提升舊衣再使用的量能，已經技術團隊合作開發材料鑑別技術及自動分選的技術，透過紅外線自動鑑別聚酯(PET)、棉(Cotton)及尼龍(Nylon)等三種纖維材料，每小時可鑑別1千件以上舊衣，鑑別精準度高達99.2%。

此外，葉俊宏補充說，民眾家中有還可以穿的二手衣物，只因為身材走樣或不喜歡的話，可以到行政院環保署的「全國不用品寶藏地圖」上，找尋二手衣商家，「讓舊愛變新歡，延長衣服的壽命」；然而，如果二手衣物已不堪使用，可以清洗乾淨投入舊衣回收箱，經過分選鑑別後，就能進一步提高回收的價值。

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