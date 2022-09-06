快訊

首波專案輔導警戒學校公告 高苑科大、大同技院入列

向新北市府申請1元國賠不成立 恩恩爸出面回應了

台船攜手前端風電 啟動海龍風場水下基礎工程

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導
台船 今 (6)日宣布與前端風電合作，將攜手完成海龍二號風場案63支水下鋼管樁製造供應。照片／台船提供
台船 今 (6)日宣布與前端風電合作，將攜手完成海龍二號風場案63支水下鋼管樁製造供應。照片／台船提供

台船 (2208)針對承接海龍二號風場案63支水下鋼管樁製造，6日宣布與前端風電合作，將攜手完成海龍風場水下基礎基樁供應，可挹注營運增長表現。

今日雙方的合作簽署儀式，由台船董事長鄭文隆與前端風電董事長粟明德共同主持，海龍風電業主執行長AndySmith也受邀出席觀禮，正式為海龍風場工程啟動拉開序幕，業主相當肯定兩公司合作。

台船表示，具備承製沃旭能源的「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」案水下基礎鋼管樁的成績，前端風電在國內亦具備離岸風場鋼管樁「筒節」 (section)製造實績，雙方合作將有利於完成海龍二號風場案水下基礎如時完工目標。

此外，台船與比利時商合資成立的「台船環海」與海龍業主的海事統包工程也緊鑼密鼓洽談到最後階段，最快9月底達成協議。預計建置風機73支、海上變電站基礎安裝工程等相關業務，規劃2026年完成作業，將可為台船營運做出貢獻。

由台船環海下訂的國內首艘離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」預計明年中完工，未來業務非常看好。

鄭文隆並指出，台船已經在8月董事會中調整組織，成立三大事業專案組織，分由三位副總經理擔任執行長，海工事業是為其中一環，將全力配合經濟部政策，推動離岸風電產業，以如期如質完成離岸風電建置目標，創造綠色經濟產業價值。

離岸風電 台船 經濟部

延伸閱讀

台船攜手前端風電 打造海龍風場水下基礎工程

紓解南科樹谷園區交通 台南北外環銜接樹谷聯絡道動土

陽明新船標案 台船爭取

金品獎帶動工程品質良性循環 桃園持續推動有感建設

相關新聞

只教孩子玩遊戲 這家10人小公司為何讓企業ESG都想埋單

「我們常聽不到另一種聲音，那我們就用玩的吧。」身上穿著「拯救世界」T恤的林哲宇，談到玩就滿臉幸福。七年前，因為一款遊戲結識了黎孔平，兩人結下不解之緣，一起創辧了「玩轉學校」，透過遊戲結合教育的模式，現已是學校及企業ESG關注的亮點，他們究竟做了什麼？

印尼紡織大王再出手買樓！第三代看準這點在台投資200億元

今年7月，實價登錄出現一筆總價3.23億元的「西華富邦」34樓戶交易，包括四個停車位共188.73坪，經查，原來是「印尼紡織大王」宋良浩的第三代接班人宋大江購置，也是虹光集團董座，這也不是宋良浩家族第一次在大直購置豪宅，近10年來宋良浩家族在台投資金額推估超過200億元，也被外界封為「掃樓王」，究竟為何要從紡織業跨域轉向房產投資？又是看準了什麼利基？

60坪算豪宅？ 楊玉全：「豪宅限貸令」誤傷換屋客

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，「豪宅限貸令」已誤傷換屋客，法令上路10年至今未調整，但六都、新竹已因景氣...

韓浦項鋼鐵火災 中鋼：尚無法判斷對鋼市影響

韓國浦項鋼鐵工廠（POSCO）發生火災，宣布暫停包含高爐在內的生產設備運轉。中鋼認為，近期需求不振，各地不少鋼廠以減產因...

不明人士私闖「陶朱隱園」 中華工程：已提起告訴

陶朱隱園昨（5）日驚傳不明人士私自闖入，中華工程（2515）今（6）日發布聲明指出，有工務人員發現有外部身分不明人士未經...

東陽擴印度東歐AM市場 不排除併購握主導權

汽車零配件廠東陽積極擴充中國大陸、印度和東歐等AM市場，持續併購AM公司，取得市場競爭的控制主導權；在OEM則增加外銷訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。