台船攜手前端風電 啟動海龍風場水下基礎工程

台船 (2208)針對承接海龍二號風場案63支水下鋼管樁製造，6日宣布與前端風電合作，將攜手完成海龍風場水下基礎基樁供應，可挹注營運增長表現。

今日雙方的合作簽署儀式，由台船董事長鄭文隆與前端風電董事長粟明德共同主持，海龍風電業主執行長AndySmith也受邀出席觀禮，正式為海龍風場工程啟動拉開序幕，業主相當肯定兩公司合作。

台船表示，具備承製沃旭能源的「大彰化東南及西南第一階段離岸風場」案水下基礎鋼管樁的成績，前端風電在國內亦具備離岸風場鋼管樁「筒節」 (section)製造實績，雙方合作將有利於完成海龍二號風場案水下基礎如時完工目標。

此外，台船與比利時商合資成立的「台船環海」與海龍業主的海事統包工程也緊鑼密鼓洽談到最後階段，最快9月底達成協議。預計建置風機73支、海上變電站基礎安裝工程等相關業務，規劃2026年完成作業，將可為台船營運做出貢獻。

由台船環海下訂的國內首艘離岸風電大型浮吊船「環海翡翠輪」預計明年中完工，未來業務非常看好。

鄭文隆並指出，台船已經在8月董事會中調整組織，成立三大事業專案組織，分由三位副總經理擔任執行長，海工事業是為其中一環，將全力配合經濟部政策，推動離岸風電產業，以如期如質完成離岸風電建置目標，創造綠色經濟產業價值。