快訊

首波專案輔導警戒學校公告 高苑科大、大同技院入列

向新北市府申請1元國賠不成立 恩恩爸出面回應了

華航應援暖心餐盒 力挺防疫英雄

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
華航應援暖心餐盒力挺防疫英雄。華航提供
華航應援暖心餐盒力挺防疫英雄。華航提供

全球疫情逐漸穩定，邊境陸續鬆綁，華航始終秉持著「取之社會、用之社會」的理念，特別準備諾富特飯店精心製作的「防疫英雄雙主菜餐盒」，應援在疫情期間辛苦付出的防疫英雄們；今 (6) 日也前往台北市聯合醫院仁愛院區，感謝醫護人員在世界最艱困的時刻仍然堅守崗位，齊心對抗病毒，守護全民健康。

華航力挺防疫英雄公益活動，應援逾 1,500 個「防疫英雄雙主菜餐盒」予鄰近地區的第一線防疫英雄，包含衛福部立桃園醫院、聯新國際醫院、台北市立聯合醫院仁愛院區、長庚醫院及天晟醫院等醫療院所與桃園機場疾管署北區運轉中心、航空警察局、防疫計程車隊及良福保全等國境單位，也在此向全台的防疫英雄致上最高的敬意。

「防疫英雄雙主菜餐盒」為諾富特飯店米其林主廚創新改良粵式經典名菜而成，「鎮江醋肉排」選用肥瘦相間的豬肉排，運用鎮江香醋和美極醬油完美比例調製的秘醬，大火燒製鑊氣逼人，外脆內嫩；「X.O.醬雞球」則使用主廚特製 X.O. 醬爆炒，再加入特製辣椒油，手工文火炒製 1.5 小時，鹹香夠味、肉質柔軟、肉汁豐厚，期望能用精心製作的美食佳餚慰勞防疫英雄們。諾富特飯店也特別推出餐飲優惠活動，9月底前出示醫護工作證或防疫計程車駕駛證明，即可享有品坊西餐廳第二人半價，味坊中餐廳 8 折優惠。

華航長期推動 ESG 永續作為，也響應「飛翔皮卡丘計畫」的公益精神持續前進，下半年規劃一系列­­公益活動，特別要向醫護、機場航警、防疫計程車司機等一線人員致意，對於防疫人員在疫情期間堅守崗位的辛勞以及付出，表達最誠摯的感謝，為大家加油打氣。

華航秉持著「取之社會、用之社會」的理念，特別準備諾富特飯店精心製作的「防疫英雄雙主菜餐盒」，應援在疫情期間辛苦付出的防疫英雄們。華航提供
華航秉持著「取之社會、用之社會」的理念，特別準備諾富特飯店精心製作的「防疫英雄雙主菜餐盒」，應援在疫情期間辛苦付出的防疫英雄們。華航提供
華航應援暖心餐盒，今 (6) 日也前往台北市聯合醫院仁愛院區，感謝醫護人員在世界最艱困的時刻仍然堅守崗位，齊心對抗病毒，守護全民健康。業者提供
華航應援暖心餐盒，今 (6) 日也前往台北市聯合醫院仁愛院區，感謝醫護人員在世界最艱困的時刻仍然堅守崗位，齊心對抗病毒，守護全民健康。業者提供

醫護人員 疫情

延伸閱讀

華航力挺防疫英雄 應援1500個暖心餐盒加油打氣

致上最高敬意！華航準備雙主菜便當贈防疫英雄

邵庭痛心揭露「台灣動保水很深」　動保蟑螂靠企業包裝完美公益活動

華航諾富特飯店慶中秋 大廚夯肉還有機會整單免費

相關新聞

只教孩子玩遊戲 這家10人小公司為何讓企業ESG都想埋單

「我們常聽不到另一種聲音，那我們就用玩的吧。」身上穿著「拯救世界」T恤的林哲宇，談到玩就滿臉幸福。七年前，因為一款遊戲結識了黎孔平，兩人結下不解之緣，一起創辧了「玩轉學校」，透過遊戲結合教育的模式，現已是學校及企業ESG關注的亮點，他們究竟做了什麼？

印尼紡織大王再出手買樓！第三代看準這點在台投資200億元

今年7月，實價登錄出現一筆總價3.23億元的「西華富邦」34樓戶交易，包括四個停車位共188.73坪，經查，原來是「印尼紡織大王」宋良浩的第三代接班人宋大江購置，也是虹光集團董座，這也不是宋良浩家族第一次在大直購置豪宅，近10年來宋良浩家族在台投資金額推估超過200億元，也被外界封為「掃樓王」，究竟為何要從紡織業跨域轉向房產投資？又是看準了什麼利基？

60坪算豪宅？ 楊玉全：「豪宅限貸令」誤傷換屋客

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，「豪宅限貸令」已誤傷換屋客，法令上路10年至今未調整，但六都、新竹已因景氣...

韓浦項鋼鐵火災 中鋼：尚無法判斷對鋼市影響

韓國浦項鋼鐵工廠（POSCO）發生火災，宣布暫停包含高爐在內的生產設備運轉。中鋼認為，近期需求不振，各地不少鋼廠以減產因...

不明人士私闖「陶朱隱園」 中華工程：已提起告訴

陶朱隱園昨（5）日驚傳不明人士私自闖入，中華工程（2515）今（6）日發布聲明指出，有工務人員發現有外部身分不明人士未經...

東陽擴印度東歐AM市場 不排除併購握主導權

汽車零配件廠東陽積極擴充中國大陸、印度和東歐等AM市場，持續併購AM公司，取得市場競爭的控制主導權；在OEM則增加外銷訂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。