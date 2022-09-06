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Trip.com攻中秋商機推超狂優惠 訂單增長35%

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導

Trip.com今天上午10點推出Mega Sale超狂優惠歡慶中秋佳節。國內想旅遊的心不變，開搶就衝出好成績，Trip.com香港及台灣地區電子商務主管葉卓銘（Eddy Yip）表示，「根據Trip.com數據，與六月年中慶首日14:30對比，這次中秋優惠在相同的時間點，酒店流量增長45%，訂單則增長35%。」

隨著許多國家與地區相繼放寬入境觀光政策，民眾想要旅遊的心也蠢蠢欲動，Trip.com讓消費者先搶先贏，包括每人只要999就可入住台北市5星級飯店、以及現折「999或是299」的境內外飯店優惠代碼。

今天開盤就衝出佳績，用戶可以自今日上午10時至8日（周四）晚間11時59分期間登入Trip.com歡慶中秋活動頁面，就會看到眾多優惠好康，包括超低價飯店手刀搶訂、快閃票券下殺獨家價格與買一送一優惠、以及天天發送限量飯店優惠代碼，用戶於指定時間鎖定活動頁面，就可以用超划算的價格選購想要的旅遊商品。

中秋 年中慶

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