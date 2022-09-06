60坪算豪宅？ 楊玉全：「豪宅限貸令」誤傷換屋客

中華民國不動產開發公會全聯會理事長楊玉全指出，「豪宅限貸令」已誤傷換屋客，法令上路10年至今未調整，但六都、新竹已因景氣、反映成本出現房價倍增，讓買方不禁問「新竹、高雄五、六十坪產品哪裡算豪宅」，認為「豪宅限貸令」應與時俱進調整。

楊玉全表示，政府「豪宅限貸令」措施從2012年上路至今，歷經10年從未調整，但國內外政經環境、不動產市場和房價已大不同；從房價基期來看，當時台北市新屋每坪成交價為70多萬元，但今年前七月區域新屋價格破百萬元，但豪宅門檻還是在7,000萬元，直接衝擊就是誤傷換屋客。

楊玉全舉例，以台北市來說，大安、松山區之新建案每坪成交價在160、170萬元，一個車位在380、400萬元，也就是說，換屋族想要換一間40坪的新屋，就會面臨豪宅總價達門檻7,000萬元貸款成數受限的問題，銀行的貸款成數瞬間從七成直接降到四成。

不只是台北市，楊玉全分析，北部高房價以外的縣市，換屋族同樣也遇到「豪宅限貸令」的問題，像是豪宅門檻同樣在4,000萬元的新竹、高雄來說，要在竹北買一間新屋，2012年當時區域房價每坪在20多萬元，以一個車位200萬元來算，可以買到100多坪產品，但現在區域房價已到6字頭，以現在車位一個300萬元來算，只要購買五、六十坪產品就到達豪宅門檻的限制。

高雄也是，若在農16、美術館區買新屋，以一個車位300萬元來說，購買五、六十坪新屋，總價就超過4,000萬元，影響換屋客的購買力，讓買方不禁問「新竹、高雄五、六十坪產品哪裡算豪宅」。

他強調，2012年至今，10年來六都、新竹房價多數上漲，部分價格相對低基期的區域這一波因通膨導致建築成本大幅攀升，推升區域房價大漲，但同時間，政府的豪宅門檻從北到南卻未能與時俱進調整，讓換屋族在購屋時無所適從。

他指出，九月起政府實施耐震規範，建案鋼筋量會多出15~20%，連帶混凝土、模板用量也增多，換算之下，也就是建案每坪建築成本多出10%，房價恐因成本升高再向上墊高，豪宅門檻是時候與時俱進的做滾動式檢討。

他建議，豪宅門檻應比照物價和房價上漲的幅度，做等比例的上調，雙北市以外的區域，豪宅門檻定義至少上調至七、八千萬元，才不會誤傷換屋自住客。