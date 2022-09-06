陶朱隱園傳私闖 中工：已提告、強化安全管理

中華工程（2515）表示，中華工程旗下建案陶朱隱園昨（5日）工務人員發現有外部身分不明人士未經允許私自闖入，已於第一時間報請台北市警察局信義分局三張犁派出所處理，並就侵入住居、妨害秘密等刑事罪責提起告訴，針對是否有其他罪責或有受他人指使，將請偵查單位深入追查，若經查屬實，本公司將進一步提起其他刑事告訴及民事賠償。

中華工程表示，陶朱隱園為綠建築藝術空中別墅，除重視節能減碳、期望帶動各種高樓種樹吸碳抗暖的天下公益外，最重視的就是住戶隱私及安全。

近三年來，陶朱隱園陸續優化生態庭園，達到生態、自然、秀美，因此在此期間常有不法之偷拍及不當的言論在媒體出現，期許不再發生，否則將比照上述原則依法處理。

陶朱隱園位於信義計畫區，建物每層樓旋轉4.5度，共旋轉90度的特殊造型，吸引路人目光，個案2018年就已取得使照，但過去三年持續進行整改，包括打造生態庭園、水瀑等，業者表示，庭園已吸引松鼠，喜鵲，藍鵲、夜鷺等棲息。