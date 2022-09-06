中秋賞月喝咖啡 85℃大杯拿鐵9月11限時第2杯25元

中秋連假三天即將到來，歡慶中秋賞月少不了咖啡，85℃全台門市在9/11舉辦大杯拿鐵第2杯25元活動，等同原價63折優惠，超級划算，當天限時12小時搶購。

在萬物齊漲抗通膨時代，為消費者省荷包， 85℃的慶中秋活動，9月11(日)從早上十點到晚上十點，全台門市大杯拿鐵咖啡第二杯特價25元，兩杯原價190元，活動期間購買只要120元，換算原價63折，現場每人限購三組（一組2杯），不限冰熱、寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠，相當適合每天都要來一杯拿鐵的民眾，趁著優惠時段把拿鐵咖啡買起來。

另外， 除了大杯拿鐵優惠，85℃麵包坊也推出兩款超爆餡卡士達可頌，嚴選法國T55冠軍比賽專用麵粉，堆疊出層次分明的可頌麵包，外皮口感略帶酥脆，內餡口味有「芋泥卡士達」和「黑芝麻卡士達」兩種，皆以奶香味十足的卡士達醬特調芋泥和黑芝麻。

芋泥卡士達餡香濃綿密，黑芝麻卡士達餡則是香氣十足，兩種口味甜而不膩，超大氣的內餡填好填滿，一口咬下在舌尖爆餡，大大滿足，銅板價就能滿足味蕾。