快訊

陳時中競選團隊被諷太子黨 當年「連勝文迴力鏢」襲擊民進黨

中秋賞月喝咖啡 85℃大杯拿鐵9月11限時第2杯25元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
中秋賞月喝咖啡 85℃大杯拿鐵9月11限時第2杯25元。業者提供
中秋賞月喝咖啡 85℃大杯拿鐵9月11限時第2杯25元。業者提供

中秋連假三天即將到來，歡慶中秋賞月少不了咖啡，85℃全台門市在9/11舉辦大杯拿鐵第2杯25元活動，等同原價63折優惠，超級划算，當天限時12小時搶購。

在萬物齊漲抗通膨時代，為消費者省荷包， 85℃的慶中秋活動，9月11(日)從早上十點到晚上十點，全台門市大杯拿鐵咖啡第二杯特價25元，兩杯原價190元，活動期間購買只要120元，換算原價63折，現場每人限購三組（一組2杯），不限冰熱、寄杯辦法依各門市公告為主，85 Cafe APP線上訂餐外帶/外送無此優惠，相當適合每天都要來一杯拿鐵的民眾，趁著優惠時段把拿鐵咖啡買起來。

另外， 除了大杯拿鐵優惠，85℃麵包坊也推出兩款超爆餡卡士達可頌，嚴選法國T55冠軍比賽專用麵粉，堆疊出層次分明的可頌麵包，外皮口感略帶酥脆，內餡口味有「芋泥卡士達」和「黑芝麻卡士達」兩種，皆以奶香味十足的卡士達醬特調芋泥和黑芝麻。

芋泥卡士達餡香濃綿密，黑芝麻卡士達餡則是香氣十足，兩種口味甜而不膩，超大氣的內餡填好填滿，一口咬下在舌尖爆餡，大大滿足，銅板價就能滿足味蕾。

咖啡 中秋 麵包

延伸閱讀

中秋連假賞月指數曝光 西半部機率最高 周日恐變天

9月暨中秋假期「全台5大手搖飲優惠」一次看！買1送1、第2杯半價統統都有

漁人碼頭中秋煙火秀周五登場 在家可看直播同步放送

超萌「大耳狗、布丁狗甜甜圈」可愛登場！限時買6送3

相關新聞

明年過年放10天想出國？各國旅遊入境規定、限制有哪些？17國一次弄懂

2023年有10天年假，準備策畫出國去玩？各國採取邊境管制及入境後檢疫措施又是如何？今周刊特別整理主要國家規定，由於各國入出境規定依據疫情狀況時有變動，倘有未及更新者，相關資訊仍應以各國主管機關公布為準。

對流雲系旺盛 南台灣8縣市大雨特報

對流雲系旺盛，易有短延時強降雨，氣象局表示，今天南投、雲林以南及台東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

中秋連假賞月指數曝光 西半部機率最高 周日恐變天

中秋連假將屆，不少民眾都關心今年中秋節是否有機會看到月亮。氣象局表示，中秋連假，也就是本周五、六、下周日，各地天氣都很不...

阿堂魚肚粥260元引熱議 其他業者：其實最近魚價下跌

台南知名小吃阿堂鹹粥一碗魚肚粥從200元漲價至260元，引發關注，不僅網友狂刷一星負評，還有網友在PTT爆料，「要才有發...

蘋果日報自認「仍屬存續」 拒向文化部提個資保護措施

為保護個人資料安全，文化部於8月24日發函要求台灣蘋果日報於10日內，訂定個人資料檔案安全維護計畫或業務終止後個人資料處...

高危險群一旦罹患流感併發症 將會影響這5大系統

流感高危險族群一旦感染流感病毒之後，容易引起肺炎、腦炎、心肌炎及其他嚴重繼發性感染或神經系統疾病等，甚至是嚴重的併發症，如呼吸衰竭或敗血症，導致死亡。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。