北市又一老飯店退場重建 全國危老開工突破千件

根據內政部統計顯示，危老重建已經邁入新的里程碑，開工件數突破1000件，申請件數也超過3000件，台北市則是危老重建申請最熱絡的區域，申請件數、核准件數、失效件數都是全台第一，成為全台的危老王。

另根據北市建管處最新揭露資料，北市又有一處老飯店停業後參與危老改建核准，累計北市已經有14間老飯店核准危老改建。

根據北市建管處資料顯示，北市危老核准案件今年累計已經突破700件，此次揭露去年已經歇業的老飯店「慶泰大飯店」，飯店基地面積約2百餘坪，在今年8月核准危老，順利取得1.15倍原容積獎勵，外加10%時程獎勵。

統計北市危老核准共有神旺飯店、六福客棧、台北馥敦、宣美精品飯店、優美飯店、洛碁大飯店花華分館、台北國賓飯店、三德大飯店、西華飯店等14間飯店核准危老改建。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，這波疫情意外促成北市老飯店改建商機，一方面國際旅客少了千萬人次，另一方面政府也給予高額容積獎勵的危老政策。

他表示，台北市有些已經風華老去的老舊飯店，即使未來觀光與商務需求回流，老飯店的競爭力也比不上新飯店，因此所有權人也趁這波疫情活化資產，從不動產經營者轉型為不動產開發業者。

曾敬德指出，這波飯店的危老改建潮，大多數都不再作為純飯店經營使用，有些做為飯店式高級住宅，有些則轉作商辦與商場等使用，進度較快的「台北馥敦飯店（南京館）」改建案「鐫萃」，統計實價揭露成交均價每坪約156.6萬元，房價也寫下區域新高。

雙北以外區域的土地開發模式，多以空地開發興建或重劃區開發為主，但台北市近年鮮少重劃區釋出，所幸有都更與危老政策獎勵，開發商或地主可以將手上老舊的不動產活化改建，因此統計顯示台北市危老已經核准超過700件，且申請核准件數都是全台第一。