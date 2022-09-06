不怕缺工料漲 颱風天「出世」建商今年7案開工

桃園中路特區建案「璟都米蘭」5日上樑，璟都建設董事長黃國明表示，缺工料漲下，許多建案都延後工期，但璟都做水電起家，迄今30年，有強大工班以及營建團隊，且歷經二次房市低潮，因此在原物料上漲、缺工的年代，越戰越勇，今年已有7個工地動工。

璟都正在興建的工地包括中路重劃區的璟都米蘭、大有特區的璟都城品、璟都劍橋，以及大園客運園區璟都麗緻、璟都文華、璟都凱悅、璟都艾美，總銷約300億元。

黃國明表示，璟都建設是在颱風天「出世」，1999年甫成立，即碰到房市超級不景氣，但璟都發揮刻苦耐勞精神，水電自己做，工地垃圾自已清，以降低成本方式活了下來。

金融海嘯爆發後，桃園房市再陷低迷，尤其是2010年，黃國明說，房市不好有三部曲，第一是賣不掉，第二是降價賣，第三則是降價也賣不掉。2010年的桃園，正是第三種，大家都不敢買地，但他有之前經驗，相中龜山區一塊6000多坪土地，決定出手買下。

買下之後，發現一旁7000多坪空地，是一家上市公司建設所有，想說一併開發，就透過介紹和建設公司接觸，從出價8億一直加到8.8億。該公司高層大為訝異，心想先前公司降價都賣不掉，黃國明竟然一路加價買，於是決定賣給黃。

交易過程中，該公司高層透露，依公司原先規畫，該塊土地未來推案一坪要賣11.5萬元才有利潤，問黃要賣多少錢，黃說，他垃圾自己清，水電自己做，工程自己發包，一坪只要賣9萬。個案推出後，隨著景氣緩慢復甦，銷售愈來愈好，後來一路賣到一坪16、7萬元。

對於今年房地產市場，黃國明表示，雖然現階段原物料價格有稍微跌價，但以他從事工程30年經驗，研判缺工問題難解，工資恐還會上調，但房價已來到天花板，要再反映在房價上有難度，可能要自己吸收，但對璟都而言，不是問題。