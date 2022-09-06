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台北城市博覽會戶外尋寶活動 有機會獲得萬元超商禮券

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
戶外尋寶地圖及城博小旅行建議路線。北市觀光傳播局提供
戶外尋寶地圖及城博小旅行建議路線。北市觀光傳播局提供

2022台北城市博覽會戶外尋寶活動倒數五天，活動結合台北城市博覽會六大展區「永續發展」、「城市再生」、「打開台北」、「共融社會」、「創新創業」、「智慧城市」，精選出23處戶外尋寶指定地點，循著有趣的戶外尋寶地圖，開啟台北通App方便的導航設備，帶領您抵達尋寶位置。活動期間完成任務，即可獲得抽獎券，邀請民眾一起來逛展覽、玩活動、抽大獎。趁著中秋假期不妨帶著家人、親朋好友來挑戰一下台北城博戶外尋寶吧。

「2022台北城市博覽會」即日起至9月11日(週日)於台北通App舉辦【戶外尋寶】活動，下載台北通App並登入會員打開【戶外尋寶】活動頁面，走出戶外找到城市博覽會精選的戶外尋寶地點，掃描QRcode集點，集滿3點完成任務，就有機會獲得便利商店禮券1萬元的好禮。累積抽獎券愈多，中獎機率愈高。

除了有趣的戶外尋寶之外，城博小旅行也推薦大家深度體驗台北的景點特色，鼓勵市民朋友走逛城博小旅行的同時，也順道串連起戶外尋寶的精選地點，探索更多兼具人文歷史與文化創意的台北，城博小旅行八條路線，包括：「北投古蹟文化巡禮」、「大稻埕聽老屋故事」、「士林北藝發展探源」、「信義松山文創體驗」、「城南台大文學走逛」、「南港北流新創之旅」、「萬華艋舺深度探索」，「城北廊帶閱讀散策」，更詳盡的台北城博小旅行路線介紹，請瀏覽「2022台北城市博覽會」官方網站

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