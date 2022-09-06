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出國染疫賠不賠？新制上路：「法定傳染病列為除外」這些都不理賠！

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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國內疫情燒不停，自即日起，國內保險市場針對確診染疫將進行2大變革：

首先，據新聞報導，台灣有可能在本月底至10月初開放邊境，這也使得旅遊產業士氣大振；不過，絕大多數保險公司不再承保出國染疫、將法定傳染病列為除外責任，也就是民眾一旦在國外感染新型冠狀肺炎，不論醫療或是行程損失等通通不理賠，無形中成為國境開放後的一項「隱憂」。

其次，各家保險公司將重新推出新版的海外突發疾病醫療險和旅遊不便險，其中根據部分保險公司推出的海外旅遊綜合險（度假打工者適用）或是海外留學生綜合險的保單條款來看，目前承保範圍並沒有將法定傳染病排除在外，也就是民眾如果是出國打工度假或是留學期間，因為染疫而需要待在國外就醫，像是門診、急診或是住院所需的醫療費用，都可以申請理賠保險金。

在這2大變革中，值得注意的是，針對改版後重新推出的旅平險海外突發疾病醫療險，原本預計全數停賣，不過金管會保險局日前與國內產險業者達成共識並由產險公會擬定公版的附加條款，同時報請金管會保險局後施行，將法定傳染病列為除外責任，一旦民眾出國確診染疫則不予理賠，需特別留意。

另一方面，據了解，除了現行產險公司販售的保險商品外，壽險業者也同步研擬出含有法定傳染病的海外突發疾病醫療險，保費可能更加便宜，但是相較不含法定傳染病的旅平險要貴1至2成，並採行限額理賠。

▌原文出處：

出國染疫賠不賠？將法定傳染病列為除外「通通不理賠！」

旅平險 金管會 壽險 醫療險 新冠肺炎 留學生

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