余苑綺、朱俐靜癌逝……年輕人防癌險該怎麼買？

2022年下半年台灣娛樂圈不平靜！先是《超級偶像》冠軍歌手朱俐靜因為乳癌病逝、緊接著同樣是《超級偶像》冠軍歌手艾成墜樓身故，再來又是日前國內老牌藝人余天與李亞萍的愛女余苑綺因為直腸癌逝……，3人平均年齡在40歲左右，正值壯年卻英年早逝，令人不勝唏噓！有關3人過世的主要肇因，其中有2人都是因為癌逝，小編想要藉由本周小花平台《專題報導》一而再的提醒：今天，罹癌已不再是老年人的專利，癌症日益年輕化，年輕人也要重視起來：「提前做好防癌保障規劃，及早未雨綢繆，才能防患於未然！」

癌症時鐘再快轉，每4分20秒就有1人罹癌

說到癌症保障規劃，先前在小花平台多有深入分析，其中余苑綺因為不敵直腸癌離世，近來國內也有不少藝人像是豬哥亮、賀一航及李國修亦然；說到大腸直腸癌已經連續14年蟬聯台灣癌症發生率榜首，堪為國人的「癌王」，其實說到底，大腸直腸癌就是「吃出來的疾病」，專科醫師提醒預防4字訣：「忌口多動」：少吃紅肉、炸物及高糖加工等紅燈警戒食物，多吃高蛋白食物和全穀蔬果以補充膳食纖維，同時養成定時規律的運動習慣，降低大腸直腸癌找上門的風險。

國人癌症時鐘年年快轉，平均每4分20秒就有1人罹癌，而「大腸癌」連續第14年高居國人10大癌症之首，榮登「癌王」 。說到防癌險怎麼挑最好？小花平台保險顧問提醒，掌握以下5大投保原則，針對個人實際需求，把錢花在刀口上，用小錢就能得到大大防護網：

原則1、《專題報導》36歲朱芯儀親揭罹乳癌 女性癌症發生率NO.1，癌症險要趁早買！

原則2、《專題報導》3重點教你買癌症險該注意什麼？

原則3、《專題報導》再沒錢也要有癌症險的今天…教你掌握2原則聰明投保！

原則4、身邊的人中風、得癌症，好可怕……年過半百，怎麼補強個人醫療保障？

原則5、疫情下，國人健康意識抬頭～富邦、南山首推創新癌症外溢保單！

不過，雖說防癌險可以發揮風險轉嫁功能，但是仍要不斷質疑：「自己規劃面對疾病的『保護傘』是否真的足夠了？」面對這個問題，相信許多人的答案是不確定或是否定的！

以余苑綺的例子來說，根據媒體報導，余家花在她的化療和手術費粗估約已新台幣6、700萬元，甚至更高……；也就是說，一旦罹癌之後，有關癌症治療帳單最常見到的自費項目包括：手術耗材、標靶藥物、免疫治療及化療、放射治療等，每一項都會是一大筆錢，累積起來就是需要準備更多的錢，甚至要拿出自己的資產出來「燒」！

如何買對防癌險？我買的防癌險夠不夠用？

那麼，究竟該如何買對防癌險？

小花平台保險顧問指出，在談論這個問題之前，先要反思國人買保險時存在的一個很大的問題：「愛買保險，保障卻不足」。台灣人是出了名的愛買保險，平均每人每年會花費16萬元購買商業保險，儘管「保險滲透度」和「保險密度」都屢創新高，仍有不少人自認保障不足，最主要的原因還是在於台灣人普遍喜愛購買儲蓄險，導致保單內容「儲蓄比重過高、保障成分卻不高」的窘境。

以現行市售防癌保險保障的內容來看，包括：罹患癌症保險金及癌症相關的住院、門診、化療、放療、手術等項目（依照個別保單條款而定），建議挑選以初次患病可以獲得一次性給付的保險金為主，以因應在治療癌症時需自費的昂貴免疫療法及藥物等龐大花費，最少保障額度要抓到200萬元才算足夠，同時檢視自身的實支實付保障，以補足癌症住院的醫療缺口。

小花平台保險顧問進一步提醒，民眾在投保防癌險時，應該同時檢視自身的實支實付保障是否足夠，這是因為癌症治療會用到的新藥或是新式療法多屬於自費的項目；舉例來說，以健保身分住院時，健保不給付或是超過健保給付的病房費、手術費及雜費等，在保障上限內花多少就賠多少，當需要住院或是使用新式手術等自費醫療項目時，可以獲得更加全面的理賠保障。