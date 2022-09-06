民生社區最大都更案上樑 預計2024年第4季完工

台北民生地區最大規模都更案「中工碧硯閣」今（6）日舉行上梁典禮，中華工程董事長陳瑞隆表示，「中工碧硯閣」雖遇疫情、國際經濟與物料波動影響，仍預計於2024年第4季完工交屋。

「中工碧硯閣」於2020年完成大面積整合後，始進行動工，該案基地面積共1,500坪，建築採SRC結構設計，規劃興建地下4層、地上24層樓高，未來將成為民生地區內之地標最高樓住宅，格局規劃上則為二房、三房選擇，可滿足不同家庭的需求，其中兩房已在推出不久後即完銷。

房仲業者指出，該案位於台北市松山區三民路、延壽街上，近民生社區，由於清幽的環境，頗受當地人青睞，且生活圈內涵蓋學校、市場、超市、醫院俱全，機能完整；交通上步行可抵捷運南京三民站，並近台鐵松山站、松山機場與國道一號，相當方便。

中華工程表示，在疫情、國際經濟變局、缺工缺料等情勢下，營建業受到相當衝擊，中華工程具70年厚實的工程事業經營經驗，在詭譎多變的局勢下仍能保持穩健腳步，「中工碧硯閣」的預計2024年第4季完工交屋。