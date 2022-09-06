讚安倍推動公司治理細膩 陳冲：國內政治人物應效法

日本前首相安倍晉三日前不幸遇刺身亡。前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲認為，從財經角度而言，安倍對於公司治理的推動，可以看出其細膩且高明手腕，而公司治理在ESG時代算是大事，國內政治人物若能在提升公司治理方面略盡綿薄之力，「那就功德無量了！」

陳冲回顧，2012年底安倍二度出任日本首相，為洗刷第一任被評為執政無能，上任後就賣力演出。首先是2013年2月到美國智庫CSIS演講，劈頭就喊出「Japan is back」，展示奮發雄心，隔年初在Davos世界經濟論壇，發表「Japan’s New Dawn」（新的日本展望與新的理想），勾畫日本經濟藍圖，從籌辦奧運、電力能源、醫療產業，談到區域經濟整合、稅制改革，從此「安倍經濟學」一詞不脛而走。

陳冲表示，當時他已離開公職，主要注意力都投注在公司治理領域；2014年5月他也曾在報紙專欄曾有一篇「安倍的第四支箭」，指出安倍想在國會推動公司治理，是高難度工作，因為業界阻力不小，尤其自民黨主要金主「經濟團體連合會」（經團連），私下都在串連反對。

陳冲點出安倍在公司治理方面所下的工敷，2015年底，日本學界整理一年多來安倍公司治理的3項成就，所採方法是軟硬兼施，剛柔並濟，有國會修法，也有行政指導，令人印象深刻。

首先，2014年2月由金融廳公布股東責任守則，主要要求機構投資人（專業投資人），積極參與股東會決策，揭露投票情況，以自發自律方式，認真參與公司治理，劍及履及的速度，令人耳目一新，事實上，機構投資人也紛紛響應。

其次，2015年3月由東京證交所發布公司治理規範，主要參考OECD範本，最有趣的是，要求Crossholding（交互持股）股東，說明持股目的與理由，對許多用交叉持股鞏固經營權的公司，產生警惕，壓力不小。

第三，2015年5月在國會修正公司法，配合東京證交所增設2位外部董事（日本稱社外取締役，即獨立董事）的內規，在公司法明定外部董事的條件，這對許多大型會社，相當震撼，且還規定外部董事必須過去十年內不得在公司內執行職務。

陳冲認為，從公司治理的推動，可以看出安倍的手腕細膩又高明，而且願意將資源及精力用在公司治理，表示此人還是相當有理想。安倍遇刺後，各方評價有譽有毀，日前陳冲遇到幾位外務老兵，聽聞一些事蹟，也認為安倍還是粗細兼備、考慮周全。

陳冲提到，2011、2012年安倍兩度訪台，雖僅是眾議員，但畢竟是前首相身分，下飛機原擬即拜訪前總統李登輝，但外交人員覺得不妥，安倍便提出先至忠烈祠（規格不下日本靖國神社）祭拜，再進行其他拜會；後續也發生政黨人士邀敘，但安倍竟自行搭乘計程車前往的事件，從小事可以看出安倍心思細膩，無怪能推動前人不易推動的公司治理。

陳沖強調，公司治理對政治人物不是大事，但對個別公司、甚至對整體資本市場，尤其在ESG時代，則是大事；若國內政治人物能在提升公司治理方面，略盡綿薄之力，例如舉手之勞的公股事業治理，「那就功德無量了！」