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台北交易屋齡下降！ 台中首次突破30大關

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據內政部不動產交易平台最新資料顯示，今年全台第2季平均交易屋齡26.7年，比上季的26年增加0.7年，六都中，台中市首度超車台北市，平均購買屋齡30.1年，成為六都平均購買屋齡最老的都市，台北市則以29.9年居次；屋齡最輕的城市仍為桃園，平均屋齡僅21.7年。

值得注意的是，近年來隨著房價高漲，買老屋似乎成了共通趨勢，唯獨台北第2季平均屋齡比第1季還要年輕，頗有逆齡趨勢。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，台北市開發較早，都會區機能佳，房屋總價高，為擠身台北市門牌，不少購屋族被迫買老不買新，故交通便利的都會區，老公寓華廈依然相當搶手，因此台北仍是30年以上老屋交易佔比最多的都市。

她表示，第2季主要受萬華區大批新案交屋過戶影響，使平均屋齡稍微降低。不過近年因政府推出危老重建政策，越來越多老屋、透天整合成功，改建推案的個案，隨著老屋「返老還童」，台北市住宅交易也可望逐漸年輕化。

台中今年第2季的住宅買賣移轉平均屋齡飆破30年，台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中分析，主要因為屋齡30年以上交易較上季增加，其中舊城區的中區，以及海線第一大城的沙鹿，是兩大關鍵所在。

陳定中指出，台中火車站前的中區，因是台中的老城區，交易物件的屋齡多半超過30年，尤其今年第2季，中區將近6成的交易，都是屋齡40年以上的老屋，交易高齡化的現象為台中各地之最，也連帶催熟了台中市整體的平均交易屋齡。

以海線的沙鹿來看，因上一季有新案交屋，使低屋齡物件暴增，不過第2季卻有4成的交易屋齡超過30年，以致沙鹿的交易屋齡季增逾10歲，也讓台中的整體交易屋齡，正式告別2字頭翻上30年大關。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

老屋 高齡化

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