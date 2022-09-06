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房市928檔期飆8千億元創新高 專家：利空夾擊當心賣壓

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據591新建案統計，房市下半年重頭戲「928檔期」全台飆出逾8千億元驚天巨量，年增41.25%，創下2017年統計以來新高，591新建案指出，檔期爆量除了房價漲所帶動總銷金額「通膨」外，上半年因疫情遞延案量，也抓準檔期效應大舉出籠，然而市場上還有打房、升息等隱憂，未來部分地區是否會形成賣壓，有待觀察。

統計資料顯示，全台928檔期推案量達8080.81億元，七都中，除桃園量縮外，其餘皆開紅盤，成長幅度最大的為台南市，總銷719億元，年增1321.15%，案量最大的則為新北市1933.98億元，另，台北、台中、高雄總銷也都突破千億元。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，建商過去兩年多未算準景氣退燒竟來得又快又急，在營建上積極度極高，如今一方面央行打房政策管控推案時間，另一方面建商也仍有時辰表去化案量，箭在弦上不得不發，下半年無論如何都少了疫情過度恐慌與無預警升息的衝擊，建商順勢硬著頭皮推案。

以台北市來看，2017年同期案量僅有247.3億元，今年一舉飆升至1400億元，足足相差6倍，亮點最大的為總銷450億元的大安區「台北之星」，值得注意的是，北投區在北士科園區議題發酵下，陸續吸引品牌建商進駐，儼然形成北市下個推案潛力熱區。

新北市百億級大案位在三重區，包括總銷400億元「都廳大院」、112億元「冠德方舟計劃」等，單區案量就衝上近750億元。反觀桃園市因缺乏指標案支撐，大多為100~200戶以下的中小量體個案進場，加上疫情爆發、升息等變化，與新北市呈現兩樣情。

中南部方面，新竹總銷604.9億元，年增212.45%僅次台南，大型指標案包括「新竹帝寶」、「富宇天雋」等，近年漲勢有感的竹北市，在豐邑、昌益、合石、惠宇等品牌建商持續卡位下，房價依舊堅挺，當地20坪以下的小宅建案單價已喊到7字頭。

台中市在北屯、太平及海線等區挹注下，推案量達1278.78億元，591市調分析，台中量能一路向上衝主因為房價飛漲，尤其近年蛋黃區單價動輒5字頭起跳，不少蛋黃區買方只能出走到相對平價的蛋白區，連帶刺激梧棲、沙鹿等地崛起，像此次台中唯一量體百億元的指標案「聯悦馨」就位在台中港重劃區，市場預估開價將落在3字頭。

台南去年受到缺工缺料影響，今年隨著銀彈充足的大型建商持續布局，包括東區、安南等擁有重劃腹地的區塊持續有新案醞釀，在總銷288億元「浩瀚無極」、150億元「興富發和館段案」等超大型案加持下，總銷也迎來史無前例的大爆發。

高雄總銷達1214.4億元，年增94.9%，以北高雄最為活躍，百億級案量包括左營區「世紀莊園」、三民區「艾美國際城」等。

陳炳辰分析，升息、打房、整體經濟等影響，房市後續挑戰多，反彈幅度有限，目前房市走個案亮點，像是先前傳出竹北高價搶購潮，會是當地新案少的緣由，另外則是建商大打低總小宅牌，期待主流自住客買單，但大體來說會有餘屋壓力，甚至小宅預售案也傳一周只賣出一戶的狀況，如今逆勢大舉推案，後況仍有待觀察。

資料來源／591新建案
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案
資料來源／591新建案

建商 升息

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