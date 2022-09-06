快訊

畫面曝光！永和分屍案73歲哥哥 拖「紅色行李箱」搭公車逃逸

兩岸情報戰 台灣曾送麻將、色情撲克牌「精神汙染」對岸

阿伯怒「學生坐博愛座」投訴南一中！全網見一幕力挺

民生社區最大都更案上樑 預計2024年Q4完工

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／中華工程提供
圖／中華工程提供

台北民生地區最大規模都更案「中工碧硯閣」今（6）日舉行上梁典禮，中華工程（2515）董事長陳瑞隆表示，「中工碧硯閣」雖遇疫情、國際經濟與物料波動影響，仍預計於2024年第四季完工交屋。

「中工碧硯閣」位於台北市松山區三民路、延壽街。其基地面積共1,500坪，建築採SRC結構設計，地下4層、地上24層樓高，未來將打造成為民生地區地標最高樓住宅。格局規劃有二房、三房選擇，可滿足不同家庭的需求，其中兩房已在推出不久後即完銷。

中華工程表示，在疫情、國際經濟變局、缺工缺料等情勢下，營建業受到相當衝擊，中華工程具70年厚實的工程事業經營經驗，在詭譎多變的局勢下仍能保持穩健腳步，「中工碧硯閣」的預計2024年第四季完工交屋。

中華工程表示，中工深耕民生地區都更案十餘年，繼中工常翠、中工耘翠後，中工碧硯閣、中工鳴森苑（原民生社區延壽國宅J區）分別為中工在民生地區第三起及第四起都更案，新建完成後，將翻新民生地區舊貌，讓優質民生生活質感再提升。展望未來，中華工程也將持續致力都市更新，用心蓋「好宅」。

中華工程董事長陳瑞隆。圖／中華工程提供
中華工程董事長陳瑞隆。圖／中華工程提供

都更

延伸閱讀

北海岸地區長輩好幸福 各界贈送秋節禮

台東社宅動土饒慶鈴規畫「合宜住宅」 劉櫂豪：正找地

鹽行國中新建、區段徵收同獲獎 黃偉哲肯定團隊努力

一解夏季枯水期缺水痛苦 新北今年拚建25處簡易自來水

相關新聞

民生社區最大都更案上樑 預計2024年Q4完工

台北民生地區最大規模都更案「中工碧硯閣」今（6）日舉行上梁典禮，中華工程（2515）董事長陳瑞隆表示，「中工碧硯閣」雖遇...

算準修法過不了？ 房市928檔全台爆8千億、台南增13倍

房市受通膨、升息及打炒房政策籠罩，近期買氣走弱，不過根據591新建案統計，今年928檔期全台建商狂推案，六都及新竹縣市共...

讚安倍推動公司治理細膩 陳冲：國內政治人物應效法

日本前首相安倍晉三日前不幸遇刺身亡。前行政院長、新世代金融基金會董事長陳冲認為，從財經角度而言，安倍對於公司治理的推動，...

台灣國際運動及健身展（TaiSPO）早鳥優惠登場 參展享優惠

外貿協會舉辦的「台灣國際運動及健身展(TaiSPO)」將於2023年3月22日至25日在台北南港展覽館舉辦，展覽將呈現最...

新案太貴改買老屋！ 這都平均交易屋齡超車台北

台灣房屋統計內政部不動產交易平台最新資料，今年全台第二季平均交易屋齡26.7年，比上季26年增加0.7年。過去六都中平均...

雲品新增台南物業顧問案 君品Collection首插旗南台灣

雲品（2748）今（6）日宣布受理台南市安平區一處1,300坪的物業委託服務規劃案，將承攬該物業的餐旅服務規劃及籌備開幕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。