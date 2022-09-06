民生社區最大都更案上樑 預計2024年Q4完工

台北民生地區最大規模都更案「中工碧硯閣」今（6）日舉行上梁典禮，中華工程（2515）董事長陳瑞隆表示，「中工碧硯閣」雖遇疫情、國際經濟與物料波動影響，仍預計於2024年第四季完工交屋。

「中工碧硯閣」位於台北市松山區三民路、延壽街。其基地面積共1,500坪，建築採SRC結構設計，地下4層、地上24層樓高，未來將打造成為民生地區地標最高樓住宅。格局規劃有二房、三房選擇，可滿足不同家庭的需求，其中兩房已在推出不久後即完銷。

中華工程表示，在疫情、國際經濟變局、缺工缺料等情勢下，營建業受到相當衝擊，中華工程具70年厚實的工程事業經營經驗，在詭譎多變的局勢下仍能保持穩健腳步，「中工碧硯閣」的預計2024年第四季完工交屋。