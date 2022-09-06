雲品新增台南物業顧問案 君品Collection首插旗南台灣

雲品（2748）今（6）日宣布受理台南市安平區一處1,300坪的物業委託服務規劃案，將承攬該物業的餐旅服務規劃及籌備開幕項目，是雲品國際繼淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、翰品酒店新莊餐飲宴會、台東紅葉谷綠能溫泉園區、台中蘭克斯特與新北烏來紅河谷後的第七處委託案，也是君品Collection首次進軍南台灣，並且為首次推出的顧問服務規劃。

雲品國際總經理丁原偉表示，台南市的文化歷史底蘊相當深厚，具有觀光與餐旅發展的深厚潛力，近期有許多新飯店與大型購物商城陸續進駐與規劃中，將為台南創造眾多就業機會及豐沛商機，更將串連帶動周邊休閒育樂、觀光旅宿等產業。

據悉，該案基地在台南市安平區建平路上，鄰近「馬雅各長青公園」，雲品國際與台南的在地業主經過1年以上的籌備與擘劃，已於本月份正式簽署「顧問服務合約」，將以永續與綠建築規劃出前所未見的建築體與景觀規劃，擁有多間獨棟別墅與多項前瞻式硬體設施，並設有可納500席的未來式宴會空間「幸福製造局」提供餐飲服務。

雲品首次受理的「顧問服務合約」提供了欲投入餐旅業的業主一項精準且專業的服務規劃建議，將拓展雲品國際特有的餐旅知識管理財，內容含括建築規劃的選址、營運型態與周邊環境等評估，並透過雲品對於永續旅遊與餐飲的經驗提供了硬體、機電等設備內容的專業建議，讓業主以永續、環保的經營概念進行物業規劃，也將依據規劃設計的營運規模，為業主提出投資費用及各項成本費用明細及效益評估，作為管控餐旅投資的投報率計算。

另外，雲品也將在物業的營運籌備階段協助進行員工招募及教育訓練、行銷業務及網路宣傳之規劃、地方及周邊相關市場調查與分析、產品服務定價策略分析、媒體廣宣計劃與執行與品牌形象管理，完整規劃出一套營運銷售企劃書，同時在內勤採購的合作廠商中，也協助給予綠色供應鏈的建議，讓欲投入餐旅業的新業主們能夠得到專業且有經驗的建議，能夠事半功倍且快速有效回收投入成本。

雲品國際旗下君品Collection委託營運的項目從宴會事業擴大到住宿、餐廳及園區等物業管理上，最新的物業委託案將預計在2024年於台南安平試營運，除了放眼未來市場的多項前瞻性設施與規劃更創新空間外，也將導入米其林廚藝團隊協助餐飲與消費定位，同時引進國際級管家禮賓服務團隊訓練，以豐富多樣的革新作法，可望再次掀起台南地區的餐旅新風潮。