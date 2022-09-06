算準修法過不了？ 房市928檔全台爆8千億、台南增13倍

房市受通膨、升息及打炒房政策籠罩，近期買氣走弱，不過根據591新建案統計，今年928檔期全台建商狂推案，六都及新竹縣市共飆出8081億巨量，較去年同期多出逾2千億，年增幅高達4成，寫下2017年統計以來最高。

其中，台南市總銷一舉突破700億，較去年同期成長13倍最多， 新竹增加約二倍，高雄增加近一倍。

業者分析，928檔期爆量主因有三，一是房價飛漲，帶動總銷金額「通膨」；二是上半年因疫情而延推的建案，也抓準檔期效應和疫情緩和大舉出籠，第三，限制預售轉售的打炒房修正草案，雖預定下半年會期修法，但不少業者認為下半年會期仍不會過關。

591新建案表示，目前市場上還有央行升息隱憂，伴隨著供給量大增，未來部分地區是否會形成賣壓，值得仔細觀察。

今年928檔期全台除了桃園量縮，其餘地區均開出紅盤。台北市2017年同期案量僅有247.3億，今年竟一舉飆升至1400億，兩者足足相差6倍，此外，過往關注度相對低調的北投區，在北士科園區議題發酵下，陸續吸引品牌建商進駐，儼然形成北市下個推案潛力熱區。

新北市本次總銷水位直逼2千億，為各縣市最高。以區域分布來看，這次三重區在二重左岸多檔個案進場下，搭配總銷400、112億元的「都廳大院」及「冠德方舟計劃」等超大型案，單區案量衝上近750億元。

桃園市由於缺乏指標案支撐，大多為100~200戶以下的中小個案進場，加上疫情爆發、升息等變化，與新北市呈現兩樣情。

備受矚目的新竹縣市，在主力地區強勁表現下，總銷年增幅高達2倍，僅次於台南。

其中鄰近竹科的關埔重劃區，近年因開發飽和已少有指標大案，不過這次由富宇建設所推出的「富宇天雋」，主打千坪基地且擁有緊鄰好市多旁的位置優勢，推出即受市場關注。

另一重點竹北市，在豐邑、昌益、合石、惠宇等品牌建商持續進場下，房價依舊堅挺，目前當地20坪以下的小宅建案單價已喊到7字頭外；一般2房產品總價至少都要1500萬起跳，漲勢相當有感。

台中市則在北屯、太平及海線等區挹注下，推案突破千億大關，591市調表示，台中近年量能一路向上衝，主因仍與房價飛漲有關，尤其近年蛋黃區單價動輒5字頭起跳，不少蛋黃區買方只能出走到相對平價的蛋白區，連帶刺激梧棲、沙鹿等地崛起。

台南市去年雖飽缺工缺料影響，同期推案量僅有50億左右的低水位；但隨著銀彈充足大型建商持續布局，包括東區、安南等擁有重劃腹地的區塊持續有新案醞釀，這次在副都心及平實等地推出的「浩瀚無極」及「松丹達麗」等案加持下，總銷也迎來史無前例的大爆發。