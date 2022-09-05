房市外溢 彰化花壇首棟社區大樓案「亞哥之緒」受矚目

台中房價及地價飆高，帶動房市外溢效應持續擴大，中部知名建商亞哥建設首度前進彰化花壇推出「亞哥之緒」，主打首購族也買得起的房價，也成為花壇地區首座社區型大樓新案，備受市場矚目。

「亞哥之緒」今(5)日舉行開工動土典禮，由董事長廖紀友主持。此案基地面積達1,500坪，共規劃4棟10層樓建築，總戶數207戶，規劃23至33坪、2至3房產品，鎖定首購族，每坪開價28萬元起，每戶主力總價含車位在800萬至1,000萬元間，總銷約20億元。

亞哥營建機構董事長特助廖胤鈞表示，花壇本就是「台中-彰花-員林」的交通節點，生活機能佳，但房價卻較周邊彰化、員林更具優勢，「循74線開車到台中，甚至比到彰化市中心還近！」

廖胤鈞觀察，花壇以往房市主力為透天、華廈，區域無社區型大樓產品，但因應現代人倒垃圾、收信、收包裹等需求，規劃具備公設的大樓產品，包含健身房、媽媽教室、機車自助洗車區、頂樓星空露營區等，受到在地首購族青睞，更是花壇20年來罕見超級大社區造鎮案。

房地產業者指出，不僅台中市因高房價外溢至彰化，彰化地區從彰化市也有明顯的外溢效應，從彰化市延伸到和美、花壇、二林等地；以目前彰化市10年內中古大樓來看，每坪成交價格來到29萬元，花壇新預售案開價28萬元，極具吸引力。

而在政府打房政策下，貼近台中都會區的彰化，公共建設有高鐵站、捷運的延伸，以及中科二林園區開發、中友百貨進駐等重大議題，預計未來台中人搶進彰化購屋的現象會更加明顯。

不僅亞哥建設往南推出首購案，富旺國際也以4.3億元購入彰化鹿港約2,672坪土地。富旺不諱言，彰化傳產、隱形企業眾多，加上彰濱工業區、福興工業區等就業人口剛性需求強勁，未來也規劃推出以首購族為主的產品。