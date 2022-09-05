和泰車擔任新北志工日活動代表 推廣志願服務文化

新北市政府於9月5日舉辦「疫起走過，有您真好」志工日開幕式，特別邀請和泰集團和泰汽車（2207）作為唯一企業志工代表，號召大眾一起投入志願服務的行列。

和泰集團表示，「疫起走過，有您真好」活動將在9月5日至9月8日於新北市政府舉辦展覽，每天設置不同主題快閃活動，和泰汽車除參與開幕式，也招募公司同仁共同參與企業志工日展覽，發揮和泰汽車的熱情，和新北市政府攜手向大眾推廣志願服務文化。

為鼓勵企業同仁以實際行動回饋社會，和泰集團長期投入永續發展領域，於2019年推廣1日志工假至全集團，每年舉辦多場公益及志工行動，例如TOYOTA一車一樹沿海植樹活動、連續12年捐贈12萬套導護志工裝備予全台中小學、舉辦全國捐血月募血行動，成為全台捐贈最多捐血車的企業，同時號召集團同仁熱情參與志工行列。

近年和泰集團加大公益行動的範疇與力道，2021年捐助新北1200萬防疫基金來支持防疫需求，2022年和泰公益夢想家攜手新北市政府青年局、NGO組織舉辦古蹟清洗行動，號召和泰集團志工與青年學子一起響應社會議題；以及推動「移動公益幸福行動」計畫，與新北市政府社會局合作，運用本業移動服務發展「移動公益幸福行動計畫」，透過yoxi來協助弱勢兒少滿足移動上的需求。