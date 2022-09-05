助產業拚轉型 竹縣府與五華工業區廠協會簽署行銷宣言

為協助工業區行銷轉型邁向永續淨零，新竹縣政府今（5）日於敏實科技大學辦理「新竹縣工業區轉型暨願景行銷論壇」，並由新竹縣政府產業發展處處長陳偉志，與五華工業區廠商協進會理事長徐志旭同簽署行銷宣言，助工業區朝轉型與永續發展。

竹縣產發處處長陳偉志表示，新竹縣政府極力打造產業發展的友善環境，並協助工業區行銷轉型朝向永續，為使社會大眾更瞭解位於芎林鄉的五華工業區發展歷程與在地標竿企業，也讓就業人才與周邊居民了解工業區現況，今天特別於敏實科技大學辦理「新竹縣工業區轉型暨願景行銷論壇」。

同時，邀請專家學者針對環境及產業發展的平衡點與轉型契機做主題分享。並安排優良企業拓緯實業有限公司、合擎股份有限公司分享經管轉型之路。同場，更有12家企業展示提供商機合作諮詢及徵才機會，希冀提升五華工業區在桃竹苗地區的能見度，也規劃未來工業區對環境保護、社會責任與公司治理目標，達到「打開五華、友善經營、共生共榮、永續發展」的願景。

五華工業區廠商協進會理事長徐志旭表示，五華工業區整體面積約39公頃，主要產業以半導體、工業材料、廢棄物回收、汽車零組件與生活相關所組成工業區，目前有38家企業進駐，是高科技產業與生活產業結合的互利共榮生態圈。希望透過活動行銷，除讓社會大眾了解五華特色，更促使企業應逐步邁向轉型之路，讓百工百業齊飛揚，為新竹縣工業區永續轉型進階重要里程目標。