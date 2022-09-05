不輸員林！彰縣北斗房市翻筋斗 華廈三年漲五成、透天突破2千萬元
東森房屋表示，以肉圓聞名的彰化縣北斗鎮，因擁北斗交流道及彰化高鐵站等交通優勢，加上彰化二林中科園區、台中精密機械園區、彰化海峽離岸風場等建設題材帶動，近四年透天總價漲幅高達42%。
其中中古三層透天成交總價在今年4月突破2000萬元，不輸員林蛋黃區，中古華廈產品近三年漲幅也來到49%，從一坪7.7萬元上升至一坪11.5萬元。
東森房屋研究中心表示，買屋換屋通常會由鄉下遷往市區，過去具購屋能力的北斗希望往員林買，不過近年隨著員林房價上漲，北斗交通建設逐漸完善，讓想在彰化購屋的民眾增添一個選擇。
東森房屋彰化北斗加盟店經理鄧帟綺表示，北斗緊鄰員林，交通便利，15分鐘內的車程可達北斗交流道及彰化高鐵站，是彰南地區的消費重鎮，近年北斗新建透天物件，各件開價皆突破千萬，其中位於八德路的新成屋「信義之星」，最高以總價1750萬元成交。
鄧帟綺表示，彰化房價相較台中相對親民，而北斗不僅人文薈萃，且未來二林中科就業人口大量進駐後，北斗將是很多科技新貴選擇的地方，加上近明道大學，新生入學季將再為北斗帶來一波房市熱潮。
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