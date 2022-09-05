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不用擔心還款力 信義房屋「一站式找房找房貸」幫你算

經濟日報／ 記者馬琬淳／即時報導
信義房屋即日起推出「一站式找房找房貸」功能，可以直接使用自備款、每月貸款金額作為找房條件，也能在該網站中一鍵比較各家銀行房貸利率、查詢房貸相關新聞與申貸流程。圖片來源: 信義房屋
信義房屋即日起推出「一站式找房找房貸」功能，可以直接使用自備款、每月貸款金額作為找房條件，也能在該網站中一鍵比較各家銀行房貸利率、查詢房貸相關新聞與申貸流程。圖片來源: 信義房屋

全球央行展開升息循環，且力道逐漸加強，隨著房貸利率上升，台灣的房貸族開始緊張負擔恐怕加重，部分還未購屋的族群也出現觀望態度。針對有購屋需求，卻因煩惱自備款及每月還款能力，不知道該買什麼房子的消費者，信義房屋即日起推出「一站式找房找房貸」功能，可以直接使用自備款、每月貸款金額作為找房條件，也能在該網站中一鍵比較各家銀行房貸利率、查詢房貸相關新聞與申貸流程。

坊間房仲網頁或APP多提供以「地點」、「總價」、「物件條件」為找房條件，例如消費者可輸入「新北市林口區」、「總價1500萬以內」、「2房且屋齡20年內」等，尋找符合這些條件的可售物件。不過，在房貸利率可能「升升不息」的壓力下，加上部分銀行對房貸條件愈加限縮，不見得都能輕鬆貸到8成，許多消費者陷入「不知道該買什麼房子」、「購屋後負擔會不會太重」的憂慮。

為了解決這項痛點，信義房屋推出全新「一站式找房找房貸」網頁，是全台首家房仲業者推出以「資金條件」作為找房功能，只要輸入「我有多少自備款」、「每月想支付的房貸金額」、「希望的貸款年限」、「想買在哪個地區」，該網站即會以當前央行公布的五大行庫利率，試算出總價最適合的可售物件。

不只如此，「一站式找房找房貸」網頁還提供「房貸比一比」功能，透過消費者輸入的職業、年收入、名下有無房貸等資料，盤點出信義房屋合作銀行中，提供的各優惠房貸利率方案；最後，也彙整房貸政策新聞、申辦流程小知識等資訊，方便消費者一站式查詢。

信義房屋轉型辦公室指出，購屋者歷程漫長且繁複，購屋者除了須找到合意房屋物件，還需要篩選房仲經紀人、查詢申貸條件等，都增添不少找房的負重感。而買房考量因素中，尤以資金可負擔條件最為重要，所以由此出發規劃設計，有別以往常見房仲網站與平台以房子角度篩選搜尋，轉為由從客戶個人化資金條件下購屋能力為角度去搜房看房，並攜手多家銀行策略夥伴合作，一起打造一站式找房找房貸的買房體驗。

立即體驗：https://mortgages.sinyi.com.tw

信義房屋「一站式找房找房貸」功能上線，可以直接使用自備款、每月貸款金額作為找房條件，也能在該網站中一鍵比較各家銀行房貸利率、查詢房貸相關新聞與申貸流程。圖片來源: 信義房屋
信義房屋「一站式找房找房貸」功能上線，可以直接使用自備款、每月貸款金額作為找房條件，也能在該網站中一鍵比較各家銀行房貸利率、查詢房貸相關新聞與申貸流程。圖片來源: 信義房屋

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