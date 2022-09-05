房市版圖變！買賣移轉領頭羊換人 雙北以外強勢崛起

信義房屋統計主要都會區買賣移轉佔比，2010年以前雙北市是房市領頭羊，占比可達4成以上，不過隨政策資源挹注、產業結構改變，房市交易量呈現「北消南漲」，雙北占比近年衰退至不到3成。

反觀桃園、新竹、台中、台南、高雄移轉占比都較早年明顯增長，反映長期的房市發展趨勢呈現新南向，雙北以外的都會區持續崛起。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，雙北早年都是房市焦點，也是房市領頭羊，雙北房市先反映後，才帶動其他都會區上揚。

不過雙北市房價高漲，加上產業結構開始轉移，雙北市以外的區域也有許多重大建設陸續落成，城市競爭力向上提升，房市題材也從重劃區、捷運，發展到科學園區與台商回流等題材，同時雙北市以外的房價在這兩年上漲前，仍處於相對平價的水準，在許多利多題材帶動下，反而成為房市的新亮點。

信義房屋統計長期的移轉趨勢發現，2006~2010年台北市移轉約占整體15.9%，新北市約占25.6%，全台每10棟建物買賣移轉，就有4棟出現在雙北市，不過隨雙北以外的區域強勢崛起，雙北市的移轉佔比2011~2015年減少至32%，近兩年更衰退至不到3成。

反觀雙北以外的區域，桃園市移轉棟數佔比從2006~2010年的11.5%，到今年前七月已經攀升到13.4%，新竹則是從5.6%，去年最高一度攀升到7.2%，台中市是從13.1%，增加到今年的15%，台南市則是從5.5%，增加到7.4%，高雄市從10%，去年最高到12.9%。