電商推升服裝銷售成長 美系外資喊買聚陽、目標價275元

美國電子商務銷售熱潮推升服裝業的銷售成長，美系外資認為聚陽（1477）具有緊急接單的活優勢，有助取得大型電商的訂單，成為日本訂單之外的另一個成長動能，決定調高聚陽評等，一口氣由減碼調高至加碼，目標價由140元調高至275元。

美系外資最新報告表示，電子商務推升美國服裝業的銷售成長，聚陽的靈活及專注力，有助取得大型電商的緊急訂單，例如亞馬遜，美系外資說，假設日本的訂單是短單，來自電商的訂單則將提供額外的成長動能。

美系外資預估，聚陽明年營收年增12%，美國大型電商訂單約占聚陽明年營收5%，另外，預估聚陽今年毛利率24.2%，明年毛利率增至24.7%；美系外決定調高聚陽評等至加碼，目標價則是大幅調高至275元。

聚陽今（5）日以195元開高，一度拉升至200.5元，終場收在189元，上漲4元，漲幅2.16%。