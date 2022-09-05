電商推升服裝銷售成長 美系外資喊買聚陽、目標價275元
美國電子商務銷售熱潮推升服裝業的銷售成長，美系外資認為聚陽（1477）具有緊急接單的活優勢，有助取得大型電商的訂單，成為日本訂單之外的另一個成長動能，決定調高聚陽評等，一口氣由減碼調高至加碼，目標價由140元調高至275元。
美系外資最新報告表示，電子商務推升美國服裝業的銷售成長，聚陽的靈活及專注力，有助取得大型電商的緊急訂單，例如亞馬遜，美系外資說，假設日本的訂單是短單，來自電商的訂單則將提供額外的成長動能。
美系外資預估，聚陽明年營收年增12%，美國大型電商訂單約占聚陽明年營收5%，另外，預估聚陽今年毛利率24.2%，明年毛利率增至24.7%；美系外決定調高聚陽評等至加碼，目標價則是大幅調高至275元。
聚陽今（5）日以195元開高，一度拉升至200.5元，終場收在189元，上漲4元，漲幅2.16%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言