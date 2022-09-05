聯邦快遞桃園新開平鎮服務站 助力當地中小企業發展

聯邦快遞集團旗下附屬公司的快遞運輸公司之一聯邦快遞宣佈在台灣桃園市全新啟用平鎮服務站，將大幅提升南桃園區域的取件、遞送及自送自取貨件效率，讓桃園本地的中小企業可以運用聯邦快遞的服務，更快與全球接軌。

聯邦快遞桃園平鎮服務站佔地634坪，並配備20輛貨車，服務區域包含桃園市中壢區、平鎮區、楊梅區、觀音區、新屋區、龍潭區及大溪區，將大幅提升聯邦快遞在桃園的營運效率。

聯邦快遞台灣區總經理朱興榮表示：「根據經濟部於2021年發布的資料，全台有8%的中小企業分佈於桃園市，該地區也是全台六都當中唯一呈現人口正成長的都市，顯示桃園市具備的巨大發展潛力。聯邦快遞希望藉由桃園平鎮服務站的開幕，助力當地的商業發展，無論是當地的跨境電商或是一般客戶，都可以享受到快速的國際物流服務帶來的便利體驗。」

台灣市場今年上半年進、出口金額皆締造歷年同期新高，出口值達2,466.8億美元、較去年同期增19.2%，進口值達2189.7億美元、年增24.8%。隨著進出口市場的熱絡，聯邦快遞也致力於透過增加在台的服務據點，幫助企業就近運用國際物流服務，快速反應客戶需求，進軍海外市場。目前，聯邦快遞在台的投遞服務站包含九個聯邦快遞服務站、11個聯邦快遞全球服務中心和遍佈全台超過7000個聯邦快遞授權寄件中心。

除了新增服務據點，聯邦快遞也不斷更新旗下的運送服務選項，希望能幫助台灣市場的中小企業更快速的與亞太市場接軌。今年四月升級的散件運輸服務FedEx International Priority DirectDistribution® （IPD），便透過運輸流程的簡化，將亞太區內台灣、澳洲、香港、紐西蘭、新加坡、南韓市場內的貨物運輸時間從2-4天縮短至1-3天，讓企業能夠即時掌握海外商機。今年一月宣佈推出FedEx國際優先快遞特快服務®（FedEx International Priority® Express）為有國際運輸需求的亞太客戶提供時間彈性，可選擇在上午 10:30 或中午前將貨物送達全球的指定地點，提供企業更高的便利性和靈活度。