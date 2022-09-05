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明基醫與正光連鎖藥局聯手 打造OMO智慧藥局二代店

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
正光連鎖藥局OMO智慧藥局二代店舉辦烏日店開幕儀式，由左至右為正光連鎖藥局總藥師張志宏、明基三豐總經理管新寶、明基三豐副董事長楊宏培、明基健康生活總經理沈勝龍、正光連鎖藥局總經理嚴健維、台中市烏日區烏日里里長廖福。圖/明基醫提供
正光連鎖藥局OMO智慧藥局二代店舉辦烏日店開幕儀式，由左至右為正光連鎖藥局總藥師張志宏、明基三豐總經理管新寶、明基三豐副董事長楊宏培、明基健康生活總經理沈勝龍、正光連鎖藥局總經理嚴健維、台中市烏日區烏日里里長廖福。圖/明基醫提供

明基醫（4116）旗下明基健康生活，與今年初加入明基佳世達醫療艦隊的「正光連鎖藥局」攜手，展現結盟綜效，翻轉傳統藥局經營型態，於烏日打造OMO智慧藥局二代店，以虛、實融合服務守護銀髮族的健康照護，提供虛實整合的聽力店中店、VR視訊電商、跨店取貨、專業三師等服務。

明基健康生活總經理沈勝龍表示，台灣邁入高齡化社會，台灣銀髮族樂活養生與醫療照護的需求持續攀升，政府積極打造「智慧健康照護」生態，藥局將成為高齡化社會中提供健康照護服務的據點。正光連鎖藥局已在地43年，最熟知地域性照護需求，整合雙方資源優勢，結合科技、人文與醫療專業打造更具未來性的智慧藥局，一同建構社區型智慧健康照護生活圈。集團也計畫在未來五年內，與全台社區藥局合作。

正光藥局總經理嚴健維表示，與明基健康生活結盟，能藉助明基佳世達醫療艦隊科技背景與集團資源，烏日店是雙方攜手合作的第一間新型態二代店，串聯集團內的虹韻助聽器共同開發聽力店中店服務，發展出社區藥局型態的銀髮照護模式，提供創新及完整的虛實整合照護服務，包括聽力店中店、VR視訊、電商、跨店取貨、專業三師等服務。

正光OMO智慧藥局二代店設聽力店中店，是微型化助聽器專賣店，專業聽力師駐點提供免費檢測，也可視訊諮詢聽力問題，並協助輔聽器選購及售後保養服務。聽力顧問、能即時提供線上視訊諮詢，並結合線下特約聽力師到店服務等。

在VR視訊、電商方面，提供行動或出門不便者，透過線上虛擬藥局，無論是藥師、聽力顧問皆可透過視訊諮詢，並減少接觸及感染風險。在跨店取貨服務上，凡在任一家正光連鎖藥局購買商品，可享有寄庫、跨店取貨、轉贈親友等便利服務。

正光OMO智慧藥局二代店並設有專業三師，包含資深藥師、營養師、聽力師，可強化社區健康專業諮詢、消費者體驗服務，分別為顧客的處方用藥、生活保健、聽力照護等提供健康諮詢。

明基醫 視訊 電商

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