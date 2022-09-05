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新店地標水岸宅連三賠、最多千萬 專家揭致命因

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
取自google
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實價揭露，新店河景豪宅「國礎富裔河」今年6月10樓戶交易，屋主持有約6年，轉售賠890萬元。觀察該社區過去轉手交易，已連續三戶賠售，最多賠售1038萬元。

國礎富裔河位於新店復興路，新店河畔，樓高23層，外觀吸睛，為區域地標建築。個案規畫百坪豪宅，個案推案時訴求大面窗河岸景觀以及休閒公設，包括泳池、交誼廳、健身房、瑜珈教室等。2016年完工，屋齡已6年。

實價資料顯示，該社區推案時成交多達5、6字頭，最高達69萬元，但交屋後，碰到景氣反轉下修不少，低樓層一度跌到44萬元。

最新交易的10樓戶，屋主以6360萬元入手，今年6月轉手僅剩5470萬元，換算單價一坪從61.6萬，滑至52.8萬元。

觀察該社區實價料共有5筆轉手，有兩筆原價轉售，另已連續三筆賠售。其中，7樓戶以5738萬元買入，2020年以4700萬元賣出，賠了1038萬元最多。

台灣房屋集團資深經理陳定中表示，該案位居新店溪水岸第一排，且後方緊鄰營區，因此享有360度無遮蔽視野，所以開賣之初，便挾景觀優勢開出8字頭價碼，整體規劃也十分出挑，除了外觀別具特色外，還訴求戶戶湯泉，是該區段罕見的高端產品。

該案在規劃方面雖頗為用心，坪數規劃亦十分大器，但該案所在區段，並非豪宅客群認同的精華地段，同時期市中心的五峰重劃區、家樂福商圈，都不乏高總價的競爭對手，且後來又面臨央北重劃區崛起，讓該案在豪宅市場上缺乏能見度。

此外，該案的周邊環境存在不少抗性，首先是臨秀朗橋墩及引道，且社區的聯外動線受限，加上該區段不乏鐵皮工廠，小環境與該案的高端路線扞格不入，因此價位支撐力道相對薄弱，導致近年屢傳讓利出脫的交易。

豪宅 重劃區

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