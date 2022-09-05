年終獎金不樂觀？領先指標「中秋獎金」為九年新低

中秋獎金一向被視為年終獎金的領先指標之一，但今年恐怕不樂觀。根據yes123求職網今（5）日公布的最新調查顯示，有43.8%的企業透露，今年「會發放」中秋獎金，但不僅沒過半，更少於去年，並創下九年以來新低。

若公司將發放秋節獎金，每位員工又能夠拿到多少錢呢？根據yes123求職網的調查發現，有35.5%的企業預估，會發800元至1,200元不到；同時也有24.8%的企業透露，今年的獎金將超過500元至800元不到；另外，發1,500元以上至2,000元不到的，也佔了9.3%。平均發放獎金，則落在1,350元，比起去年的1,403元，等於少了53元，減幅為3.8%。

相較之下，企業對於「公務往來」的客戶、協力廠商，或是官方與民間團體，送禮的意願又是如何？yes123求職網指出，仍有五成三的企業指出，今年「會對外致贈」中秋節禮品，但比例低於去年的54.8%。至於預算部份，平均每份禮物單價為952元，也低於去年的999元，等於少了47元，減幅為4.7%。

只是每一家企業的「收禮文化」也不太一樣，yes123求職網的調查發現，合計有四成七是規定對外（公務往來），自己的員工「完全不可以收禮」：其中24.2%屬於「僅有口頭約束」；22.6%屬於「有明文規定」。代表其餘五成三的公司是「可以收禮」，而且又分成：42.8%屬於「沒有金額、數量限制的明文規定」；10.4%屬於「有金額、數量限制的明文規定」。

綜觀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌解讀，時序接近第四季，「中秋獎金」被視為「年終獎金」的「領先指標」之一，假如中秋節發放的獎金增加，年終獎金也有機會跟著增加；反之若減少，可能象徵資方保守看待營運，甚至衝擊年終數字。因此推估疫情年對「員工獎金」的負面效應，恐怕從中秋延續到兔年農曆年前。

還有員工因「公務關係」能否收禮，也應該確實遵守企業內規，畢竟外來禮品若價值過高、奢華，不免給人賄賂，甚至施小惠、圖大利的疑慮。

上述「虎年中秋禮金與勞工過節計畫調查」，是由yes123求職網於2022年8月18日到8月31日，以網路問卷進行抽樣調查，調查20歲(含)以上，且目前有工作的會員，有效問卷共1,303份，信心水準為95%，誤差值為正負2.71%。至於企業有效問卷共977份，信心水準為95%，誤差值為正負3.14%。