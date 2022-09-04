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台中樂居金獎雙年獎揭曉 「大毅植幸福」摘金

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
第3屆台中樂居金獎雙年獎今日在台中市政府舉行頒獎典禮。圖／台中市都發局提供
第3屆台中樂居金獎雙年獎今日在台中市政府舉行頒獎典禮。圖／台中市都發局提供

2021年因疫情而暫緩的台中樂居金獎，今年強勢回歸！第3屆台中樂居金獎雙年獎頒獎典禮今(4)日登場，頒發小樂新生組、大樂新生組、小樂青壯組、大樂青壯組、風華再現組等各組別特優、優等及樂居特色獎得獎社區。

壓軸由得到大樂青壯組特優獎的「大毅植幸福」社區，以強大的住戶凝聚力、友善的設施、完備的節能減碳及優秀的社區營造能力，勇奪今年度精神總錦標「金獎」，與前年金獎得主「大隱」社區傳承獎盃，實踐共好精神傳承。

住宅處表示，此次得獎者是從台中市約9,000棟集合住宅中，經過激烈競爭與重重關卡脫穎而出，難能可貴；入圍獲獎社區在管理維護、社區綠化、社區營造、友善設施、節能減碳五大面向都各有擅長，評選過程讓各界專業評審傷透腦筋。

市府重視台中樂居金獎活動，藉由評選，鼓勵社區自主維護居住環境品質、營造良好的人際互動。

都發局長黃文彬指出，「台中樂居金獎」重視住戶間及社區與周遭間的關係，人與人間如何彼此信任、互相幫助，非只是建物興建俱來的硬體條件。

今年度不僅有許多首次參賽的社區，也有一路從新生、青壯參加到風華組的社區。良好的社區環境營造，需要透過管委會、住戶、管理維護公司與人員、起造人等各方面的努力投入，才能共同成就台中樂居文化的推手。

都發局說明，今年度為台中市首次舉辦雙年獎，因此特別播放台中樂居金獎籌備階段紀錄影片，讓民眾一同見證榮耀時刻，包括秘書長黃崇典、市議員黃馨慧、劉士州、黃健豪等人出席。

此外，台中市不動產開發公會理事長林正雄、台中市大台中不動產開發公會理事長王至亮、台中市公寓大廈管理維護服務公會理事長張達錩、台中市保全公會理事長毛約翰，以及其他公學會代表、在地里長也都派員共襄盛舉。

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