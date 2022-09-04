兩位獨董請辭震撼業界 陽明海運澄清：非決策效率不彰

陽明海運（2609）今（4）日表示，有關近日Ettoday 財經雲以「陽明海運決策效率太差」或「非海運專業」等報導與公司董事會決策相關事項，因與事實不符，澄清說明如下:

1. 董事會為陽明海運公司最高決策單位，而本諸公司治理之精神，公司董事會成員組成多元化，董事背景包含法律、財務、會計、經濟等專業，以完善發揮領導公司重大決策之功能，特定媒體單以董事會有無海運專業背景之主觀評論，顯然誤解董事會組成本應涵蓋各項職能，且刻意貶抑公司董事會專業，公司深表遺憾。

2. 國際貨櫃市場供需、環保法規及船噸供給等變化迅速，為妥善因應風險，公司各董事均本於其職責對公司提出建言，相關議案均仍配合本公司中長期業務發展規劃進行；以造船策略布局而言，公司一直持續關注造船市場、能源發展趨勢、配合THE聯盟營運、本公司航線業務拓展需要、船齡與船型最適配置及國際環保法規等因素綜合考量並密切與董事會溝通討論最適船舶更新計畫，各公司船隊規模與市場規模迥異，以他公司提前造船或購置二手船強加予公司比較並無實益，且本公司善用現行營運船隊規模，近2年營業利益率表現在貨櫃同業間仍屬名列前茅，故媒體未了解公司董事會議事具體討內容即以效率不彰評論，與事實不符。

3. 另公司董事會以風險管控之角度出發，強調建立完整之內部控制制度以利經理部門後續業務運作順暢，當無報載僅重視防弊造成讓經營團隊掣肘一事。