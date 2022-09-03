幸福有感．住戶限定！坤悅開發攝影暨繪畫比賽隆重頒獎
體會真正的幸福感！台中上櫃品牌建商坤悅開發（5206），今日舉辦「看見幸福·家的攝影」與「坤悅小畫家·彩繪幸福家」比賽頒獎典禮，董事長陳丕岳表示，希望籍此讓幸福不再只是抽象的概念，坤悅持續耕耘社區的永續服務以及社區營造的推動，維繫與住戶之間永久的情誼。
今年暑假期間，坤悅首次以比賽方式舉辦「看見幸福·家的攝影」與「坤悅小畫家·彩繪幸福家」活動，限定坤悅住戶參加，共計20個名額獎項，總獎金超過12萬元。
評選結果出爐，並於今天在南屯「坤悅君睿」接待會館隆重舉辦頒獎典禮暨成果展覽，慎重為得獎住戶頒發獎盃與獎狀，並肯定住戶們精彩的作品。
陳丕岳指出，此次繪畫比賽與攝影比賽報名十分踴躍，件數將近有400份，其中繪畫作品限定孩童報名，分別為幼兒園與國小1至2年級的兒童A組，與國小3至6年級的孩子B組。
陳丕岳表示，從作品中看見了孩子們的創意力與運用色彩的天份，生動的描繪出在坤悅家生活的樣貌；攝影比賽從構圖到生活的身影，也都真實反映了住戶在坤悅家生活的感想，與成家後理想的生活樣貌。
兩場比賽皆以坤悅住戶與孩子當主角，透過他們生活的視角，將家人互動的情感、坤悅建築最美的樣子，以影像與畫作的方式傳達，更在疫情期間為生活增添樂趣。
陳丕岳說，從去年聖誕節開始，坤悅配合節慶規劃的活動，皆以VIP等級的規格，提供住戶一般在外需付費的中高階課程內容，持續營造生活的質感，創造幸福的社區，更活絡了住戶與家人間的向心力。
另外，坤悅也提供住戶永續的客戶服務，包括每年的居家健檢，72小時內從申請、聯繫、專人到府查驗的報修服務等，給予住戶實質的保障。
坤悅開發至今超過10年，已經完成2,250戶的成家心願，今年的樂居金獎－雙年獎，公司與社區更一同榮獲獎項肯定。
陳丕岳強調，坤悅以永續服務營造社區，並透過樂居金獎客觀的評分制度，期許透過社區營造的推動，真正達成社區高品質的正循環。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言