幸福有感．住戶限定！坤悅開發攝影暨繪畫比賽隆重頒獎

體會真正的幸福感！台中上櫃品牌建商坤悅開發（5206），今日舉辦「看見幸福·家的攝影」與「坤悅小畫家·彩繪幸福家」比賽頒獎典禮，董事長陳丕岳表示，希望籍此讓幸福不再只是抽象的概念，坤悅持續耕耘社區的永續服務以及社區營造的推動，維繫與住戶之間永久的情誼。

今年暑假期間，坤悅首次以比賽方式舉辦「看見幸福·家的攝影」與「坤悅小畫家·彩繪幸福家」活動，限定坤悅住戶參加，共計20個名額獎項，總獎金超過12萬元。

評選結果出爐，並於今天在南屯「坤悅君睿」接待會館隆重舉辦頒獎典禮暨成果展覽，慎重為得獎住戶頒發獎盃與獎狀，並肯定住戶們精彩的作品。

陳丕岳指出，此次繪畫比賽與攝影比賽報名十分踴躍，件數將近有400份，其中繪畫作品限定孩童報名，分別為幼兒園與國小1至2年級的兒童A組，與國小3至6年級的孩子B組。

陳丕岳表示，從作品中看見了孩子們的創意力與運用色彩的天份，生動的描繪出在坤悅家生活的樣貌；攝影比賽從構圖到生活的身影，也都真實反映了住戶在坤悅家生活的感想，與成家後理想的生活樣貌。

兩場比賽皆以坤悅住戶與孩子當主角，透過他們生活的視角，將家人互動的情感、坤悅建築最美的樣子，以影像與畫作的方式傳達，更在疫情期間為生活增添樂趣。

陳丕岳說，從去年聖誕節開始，坤悅配合節慶規劃的活動，皆以VIP等級的規格，提供住戶一般在外需付費的中高階課程內容，持續營造生活的質感，創造幸福的社區，更活絡了住戶與家人間的向心力。

另外，坤悅也提供住戶永續的客戶服務，包括每年的居家健檢，72小時內從申請、聯繫、專人到府查驗的報修服務等，給予住戶實質的保障。

坤悅開發至今超過10年，已經完成2,250戶的成家心願，今年的樂居金獎－雙年獎，公司與社區更一同榮獲獎項肯定。