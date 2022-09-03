華視總座出爐！小記者出身 具新媒體經驗藍宜楨出任

華視宣布，今(3)日舉行總經理遴選第二次會議，由候選人分別進行簡報，並由董事與候選人面談，經全體董事充分討論，推薦藍宜楨為總經理人選。

藍宜楨經歷相當完整，從小記者做起，更歷經電視媒體、網路媒體，最後負責三立電視的新媒體事業群，擁有橫跨電視、網路等新媒體經驗。

華視表示，會後，華視隨即召開第二十四屆第一次臨時董事會議，十五位董事全數出席，依據華視公司章程規定，由董事長胡元輝提名藍宜楨為總經理人選，經全體出席董事同意通過聘任藍宜楨為華視總經理，聘期與第二十四屆董事會任期相同。

藍宜楨是國立政治大學新聞學系畢業、國立政治大學新聞研究所碩士。

藍宜楨曾任三立電視新媒體事業群資深副總經理、三立新聞部資深副總經理、今日傳媒(NOWNEWS)總經理/執行董事、東森亞洲台營運長、東森美洲台執行副總、東森電視副總經理、中視記者、華視記者。