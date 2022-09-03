王美花訪日 與日企談半導體、電動車、5G合作機會

經濟部長王美花本週率團訪日，就台日攜手建立強韌半導體供應鏈、因應2050年淨零排放挑戰等關鍵議題，密集拜會日本經團連暨企業，包括Canon、JERA電力、三井化學、NEC、Panasonic、SUMCO等企業領袖，其產業領域橫跨半導體、電動車、5G、減碳科技等。

日本半導體關鍵材料及設備商持續在台布局紮根，如SUMCO與台塑集團合作，擴大在台投資新台幣282億元；台積電也在日投資設廠。

王美花於拜會日本經團連及企業時表示，鑒於我半導體先進製程居世界領導地位，若日本半導體材料及設備製造商擴大來台投資設廠，並參與我先進製程研發，有助於雙方共同提升技術層次與國際競爭力。

此外，日商關切人才短缺問題，她允諾協助擴大台日人才交流及培訓合作，促進建立更強韌半導體供應鏈夥伴關係。

針對電動車智慧化及市場需求，王美花與日本企業座談時論及，台灣擅長IC設計、電子軟硬體開發製造，且智財權保護完善，對電動車市場需求反應靈敏，累積十年以上電動車關鍵零組件研發與供貨經驗及能力，日企與我商深化車用電子晶片、智慧座艙、5G車聯網等供應鏈合作，有助於雙方搶占全球市場。

全球為促進5G普及化，開放式無線接取網路（O-RAN）已成為有效解決方案之一，王美花於會晤日本5G O-RAN系統整合商及電機製造商時建議，強調台灣擁有完整5G生態系及支援全球供應鏈之能量，期盼攜手切入更高附加價值的5G O-RAN市場，例如製造、零售、醫療之智慧化、5G車聯網等。

最後，王美花參觀神戶港灣局氫氣接收及儲存設施，並與相關協力廠商、研究機構討論自氫氣製造、運輸、儲存等供應鏈及先期技術運轉；另與JERA電力就火力發電導入氫或氨之混燒發電技術，期能藉參與氫能供應鏈降低台灣火力發電碳排放。

王美花此行也出席「2022台日產業合作搭橋論壇」活動，見證我「台日產業合作推動辦公室」（TJPO）與日本熊本縣簽署合作備忘錄。在該合作架構下，雙方允強化半導體供應鏈合作，並推動跨領域多元新創技術應用交流。