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商仲首次獲獎 瑞普萊坊黃舒衛拿最佳發言人獎

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
圖／瑞普萊坊提供
圖／瑞普萊坊提供

財團法人公共關係基金會於2日舉辦 「2022傑出公關獎頒獎典禮」，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛首次入圍便獲得評委們的肯定，拿下企業發言人項目最佳發言人獎，為商仲業首次入圍並獲獎。

傑出公關獎兩年舉辦一次，表揚表現傑出公關，今年包括台哥大、瓦城、技嘉、統一、三星等橫跨各領域知名企業都在本次入圍名單內。

瑞普萊坊總經理蘇銳強表示，瑞普萊坊自1999年創業以來迄今20餘年，業務橫跨經紀業務代理、不動產顧問諮詢、不動產估價等範圍，除秉持著夥伴精神，不斷致力於提供顧客更好的服務外，也不忘致力於產業對外溝通，提升產業形象。

他說，此次有幸獲獎不但是對企業公關方面的肯定，更是各界對瑞普萊坊品牌的認同，十分榮幸。

黃舒衛表示，他秉持替企業上妝、接軌國際市場、助攻公司業務、塑造品牌形象、成為產官學界橋梁理念從事公關，感謝母校政治大學在專業培育和公關領域上諸多鼓舞；另外也感謝公司給予資源、舞台，讓他能持續提供高品質的專業資訊，黏合市場、政府機關、一般民眾之間的縫隙，也期許未來持續發揮專業領域，實現公關的精神和價值。

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