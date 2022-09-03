新竹SOGO食旅臺灣展登場 科技人吃美食不必繞著全島跑

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
新竹SOGO這次首度與臺南市府合作，讓北部民眾可就近享受古都美食，臺南市長黃偉哲還在開展日現身活動現場，為參展攤商加油打氣。業者／提供
新竹SOGO這次首度與臺南市府合作，讓北部民眾可就近享受古都美食，臺南市長黃偉哲還在開展日現身活動現場，為參展攤商加油打氣。業者／提供

不需出遠門就可買到全臺各地特色物產，一秒環島不是夢！即日起至12日止新竹SOGO號召超過40家在地美食、特色名產等。其中，獨家邀請「歡喜嬸」香菇干貝肉圓外層膨皮又彈牙；祖傳三代70年歷史「海瑞貢丸」用料紮實有嚼勁；老字號粽子店「品香肉粽」料多實在搭配虱目魚丸湯更是一絕。還有夏天消暑涼品「匯吉食」冰烤地瓜口感細緻綿密，網羅全臺美食一次購足。

新竹SOGO這次首度與臺南市府合作，讓北部民眾可就近享受古都美食，像是在地人必嚐「所長茶葉蛋」，知名伴手禮「度小月」帆船牌肉燥，「明新食品」古早味肉包皮薄餡多，保養必喝「0卡桑養生飲」黑白木耳養顏美容和夏日消暑最佳良伴「大水缸酸梅湯」，老饕推薦「麻豆助碗粿」料多實在口感超Q彈。

臺南市長黃偉哲還在開展日現身活動現場，為參展攤商加油打氣。將臺南排隊美食、經典名店原汁原味搬到新竹SOGO，尤其中秋佳節將近，提供你府城嚴選送禮新選擇，「玉井之門」手工烘焙芒果乾，「合口味」肉乾入口軟嫩又涮嘴，「DoGa香酥脆椒」超特別辣椒餅乾忍不住一口接一口，奶香醇厚「依蕾特」經典布丁奶酪禮盒，外層酥脆現烤香氣的「里夫手指泡芙」，「丹莉厚工捲」使用無毒蓬萊米替代麵粉健康無負擔，全家大小都能輕鬆享用。

除了眾多美食之外，各式吸睛表演活動、手作DIY，9月3日（周六）下午3點新竹在地陶笛團帶來多首朗朗上口的臺灣民謠，下午4點質感手作苔球，打造獨特植栽擺飾。9月4日（周日）下午3點重溫夏日兒時童趣竹蟬DIY；9月10日（周六）下午3點親子高粱麻糬DIY，一起和小朋友體驗搗麻糬的樂趣；9月11日（周日）下點3點由新竹舞蹈團展現優雅柔美舞蹈，舞出臺灣本土文化。

另外，展期期間滿額贈禮提供三種不同選擇，即日起至6日於食旅臺灣展使用SOGO APP累計消費滿1,200元贈100元十足抵用券；於9月7日至12日則是 贈4D碳酸洗衣球。另展售期間滿2,000元贈黑豆桑原味純釀醬油1瓶。

老字號粽子店「品香肉粽」料多實在，搭配虱目魚丸湯更是一絕。業者／提供
老字號粽子店「品香肉粽」料多實在，搭配虱目魚丸湯更是一絕。業者／提供
新竹SOGO食旅臺灣展熱鬧登場，讓科技人吃美食不必繞著全島跑。業者／提供
新竹SOGO食旅臺灣展熱鬧登場，讓科技人吃美食不必繞著全島跑。業者／提供
新竹SOGO獨家邀請「歡喜嬸」參與食旅臺灣展，其招牌香菇干貝肉圓外層膨皮又彈牙。業者／提供
新竹SOGO獨家邀請「歡喜嬸」參與食旅臺灣展，其招牌香菇干貝肉圓外層膨皮又彈牙。業者／提供

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