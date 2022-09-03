大魯閣新時代歡慶7週年 會員獨享加碼電影票

大魯閣（1432）新時代歡慶7週年，邀請會員回館同慶，除了全館滿仟送佰回饋滿滿，會員滿額最高加送7,600元外，同時獨家推出會員點數扣7點可兌換威秀影城電影票。

以及身分證號碼含「7」可享7大娛樂場館入場優惠，還有機會抽新竹老爺酒店、福湯岩盤浴等豐富大獎。

大魯閣新時代近年因品牌優化有成，加上威秀影城於8月份回歸營運的正面幫助下，今年1至8月營業額已達14.5億元，不僅超越往年水準，甚至比過往無疫情或振興三倍券同時期，業績更成長6%。

由於影城回歸後，商場人潮單月就已增加1萬人次以上，下半年又有許多熱門電影將上映，因此大魯閣新時代對7週年慶檔期的業績深具信心，預期有望達到2.39億元的營業額。

大魯閣新時代將於9月7日至10月11日展開「7週年慶」活動，此次強力回饋新時代會員，除了化妝品消費滿2,000元送200元、百貨服飾滿3,000元送300元外，化妝品單筆每滿4,500元，即可加送100元，單筆滿1萬5,000元加送「威秀影城」電影票2張、單筆滿5萬元再加送1,000元商品券，回饋總價值高達7,600元，15%超高回饋，誠意十足。

週年慶期間特別推出許多「7週年限定」活動，包含商場會員消費滿3,000元即可使用7點會員點數兌換威秀影城電影票1張，或是出示號碼中含有「7」的身分證件，即可享有7大娛樂場館折扣，包含大魯閣保齡球館最便宜可享77元成為會員(原價300元)。

週年慶平日時段憑餐飲滿77元發票，還可參加幸運轉盤遊戲，通通有獎，有機會抽中500元遊樂代幣，滿額499元還可再抽新竹老爺酒店、福湯岩盤浴等療癒之旅(價值1萬1,000元)，超過40家的美食品牌歡迎吃貨們一起來吃爆新時代，嚐美食、拿大獎。