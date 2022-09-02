當科技遇到藝術，將不燙燭光透過發燙藝術推向全球發光

清大聘教授周卓煇偕同藝術家莊志輝，2日在清華大學舉行「當不燙的燭光，遇見發燙的藝術」好光藝術展，透過不同形態的藝術創作品，要共同將無藍害的OLED好光推向全球發光。

這次的「好光藝術」展，結合了兩項獨特的元素，一項是清大教授周卓煇所研發的燭光OLED，另一項是素有「台灣達利」之譽的莊志輝，其藝術創作。

周卓煇發明，多次榮獲國際、國內大獎的燭光OLED，已證實對人眼友善，對入夜的生理友善。此外，亦對生態、夜空、文物友善，在融入藝術，成為作品的主要構成元素後，讓照明升級到了心靈層次，豐富了生命思維。

莊志輝表示，「光這個元素本身代表了光明，給人指引方向；特別是燭光，帶給人溫暖、有希望的感覺。」讓作品在好光的加入後，帶給民眾更多正能量的感受，是這次展覽的究極目標。

周卓煇表示，完全不熱、不燙、無藍害的OLED燭光，透過發燙藝術家莊志輝的巧思、創作，讓人日夜，都能沉浸在美麗的視界裡，堪稱是全球創舉；日後，人們不再只是擁有一盞燈，而是擁有一個開啟心靈生命的藝術作品。

他期望，透過莊藝術家的細膩創作，讓人們認識柔美的OLED好光，進而擁有，以護眼，以舒眠，以抗癌，並同時捍衛夜空、生態，讓全世界知道，台灣的科學研究與藝術家的創作，正在為人類福祉、環境永續，做出貢獻。

莊志輝表示，創作靈感來自生活所見、所聞，將許多的情感、理念，融入到了作品。他說，一向希望創作能帶來關懷，即便在進行帶有批判性的創作，都會以正向的元素調和，而燭光，如蠟燭火光般的溫暖色調，成為承載樂觀的最佳媒介。

莊志輝強調，這此次作品的題材，有人生道路的迷茫、做為父母對兒女的呵護，甚至是對於這片土地的關懷；在木雕、畫作、燭光的互相襯托下，一一呈現。

清大藝術學院副院長蕭銘芚表示，此次作品當中，「方向」最令他印象深刻的，也是感觸最深的。巷他說，我們常走在前人舖設好的道路，卻忘了自己的雙腳，可以走出不一樣的路。