金萬林宣布 代謝體實驗室啟用

金萬林（6645）今（2）日宣布，在2015年成立精準醫學事業處後，期間不斷創新以及投入研發經費。今天再度展現實力，由蕭明熙教授主持、投入超過3,000萬元的代謝體實驗室正式對外啟用，此代謝體實驗室是以質譜儀為主的核心實驗室，可協助醫院研發機構做更精準有效的檢體分析。

金萬林表示，公司過去投入上億元設置的「基因體定序實驗室」建構完成之後，「代謝體核心實驗室」緊接著啟用，擁有基因體學和代謝體學雙平台，兩者合併，就是倚天劍和屠龍刀的組合，金萬林完整布局，未來擁有更精準的檢測能力。

金萬林成立精準醫療部門以來，不斷優化產品組合，希望提供醫療院所最精準的研究報告，協助醫師做出對病患最有利的用藥判斷以及掌握最佳治療的黃金時間。所以在精準醫療上全面布局，提供一條龍的服務。金萬林多年來累積了全台最多元的癌症病例和臨床研究資料庫、7月份啟動全球最高通量精準醫學定序儀NovaSeq 6000。

如今，金萬林再度出手，在代謝體學學會成立屆滿一周年之際，代謝體學實驗室正式啟用，由金萬林研發長蕭明熙主持。金萬林表示，蕭明熙是位落實代謝體學研究核心的學者與專家，在基礎研究和臨床皆有涉入，因此吸引國際大廠沃特斯（Waters）邀約合作，在金萬林汐止企業總部成立可做全面性代謝體分析的核心實驗室。

蕭明熙表示，代謝體學比其他體學更能直接全面的、由上而下、反應出生理與病理上的變化，特別能互補基因體學的研究。該體學透過質譜、核磁共振光譜，從人體小分子代謝物取得數據，結合統計學分析，能精準洞察特定時間下，環境、基因、蛋白質、微生物對人體的影響。金萬林代謝體學實驗室，將推動台灣代謝體學研究與應用，是加速精準醫療的一大推手，可以全面且動態的落實精準的藥物療法。

除了次世代基因定序分析服務之外，代謝體核心實驗室也建置完成，金萬林在精準醫療上已具備全方位的檢測服務；這些檢測可提供醫療院所、醫師做出精準判斷，針對各種癌症、遺傳性疾病，要投哪一種藥比較好，可讓台灣的醫療品質更上層樓，國人的健康更獲得保障。

金萬林創辦人陳惠娥表示，金萬林努力研發、積極投入，是希望台灣在世界生醫產業中，扮演更積極的角色，確保國人健康以及環境永續，促進人類彼此更美好。