品保協會李奇嶽 獲公關基金會年度發言人肯定

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
2022年公關基金會頒發的年度企業發言人優異獎由旅行業品質保障協會發言人李奇嶽獲得。圖／品保協會提供
2022年公關基金會頒發的年度企業發言人優異獎由旅行業品質保障協會發言人李奇嶽獲得。圖／品保協會提供

財團法人公共關係基金會本(2)日假金融研訓院舉辦的「2022傑出公關獎頒獎典禮」，頒發年度表現傑出的公關品牌獎項，技嘉、統一、三星、遠雄、合庫等知名企業都在得獎名單，其中旅行業品質保障協會發言人李奇嶽首次入圍就取得企業發言人獎優異獎，同時也是旅行業首次獲得該殊榮。 

發言人獎項分為公部門與私部門，由媒體從業者推薦並且交由專業媒體評審團評鑑，過去企業發言人得獎者包括台積電、台達電、全家、統一、中華航空、晶華酒店、遠雄集團、住商等知名企業，2022年公關基金會頒發的年度企業發言人優異獎由旅行業品質保障協會發言人李奇嶽獲得。

李奇嶽畢業於世新大學平面傳播系、世新觀光碩士、香港新亞研究所博士。早年曾任自立早報記者，爾後投入旅遊產業發展，現為摩境DoMo集團(7622)董事長、創新旅行社董事長、台北城市科大觀光系助理教授，相關產學經歷完整，熟稔觀光法規事務，並有媒體工作經驗。長年活躍於各大電視台談話節目並長期經營人數眾多的媒體群組，與媒體溝通良好，並致力於觀光產業政策事務協調以及消費權益保障，在疫情期間經常在媒體為產業表達立場，爭取產業生存空間，傑出表現獲得評審團一致肯定，榮膺此獎項，也是旅行業首次能獲得此殊榮的發言人。 

品保協會理事長許禓哲表示，品保協會成立於1989年10月，是一個由旅行業組織成立來保障旅遊消費者的社團公益法人，不僅受交通部觀光局委託提供消費者旅遊糾紛調解服務，更致力於產業溝通，以提升產業服務品質為目的，很高興這一次能獲獎，不僅是對個人的肯定，更是對品保協會的肯定，也是旅行業之光。 

李奇嶽於領獎時開心的表示，能獲得這獎項實屬意外，非常感激品保協會理事長許禓哲長年給予的空間與指導，加上品保協會團隊的協助，還有母校世新大學的媒體養成教育以及在城市科大觀光系任教中累積的觀光產業知識才能有今天。未來將持續精進，希望能與產業共好，為提升旅行產業服務品質與形象而努力。 

「公關基金會」自1991年開始舉辦傑出公關獎，是台灣歷史最悠久，最具代表性的公關獎項，競爭相當激烈，能夠在眾多參選單位中脫穎而出，非常不容易。該會希結合公關界的力量，透過公平、公正、公開之「傑出公關獎」選拔活動，活絡台灣整體公關產業的發展。一方面藉由傑出公關獎的頒發，肯定公關從業人員之專業地位，另一方面，藉此活動的推動過程與結果，增進社會大眾瞭解公共關係在溝通上所扮演的重要角色，並宣達公關誠信運作之理念，彰顯公關專業之價值，進而提昇公共關係事業在我國的地位。

觀光 世新大學 城市科大

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