快訊

反戰的下場？俄羅斯能源巨頭馬格諾夫離奇死亡

性平會審議出爐 台中狼師遭解聘、永不錄用…退休金也沒了

桃機入境塞翻爆衝突 指揮中心證實：同時20班飛機來台

頂新和德推「愛的GOOD力」好物商店 中秋送禮挺公益

文／ 頂新和德文教基金會提供

中秋期間限定推薦商品：高雄慈暉關懷學園的推出中秋圓夢公益禮盒 (圖／高雄慈暉關懷學園提供)
中秋期間限定推薦商品：高雄慈暉關懷學園的推出中秋圓夢公益禮盒 (圖／高雄慈暉關懷學園提供)

頂新和德文教基金會營運的「愛的GOOD力」好物網路商店，於中秋前夕推出「愛的GOOD力」會員招募活動，首度加入會員立即享有100元購物金，中秋期間購買「期間限定」商品，加碼再送100元優惠金；優惠金與購物金合併使用最高折200元，邀請更多民眾購買公益產品，支持公益團體照顧弱勢的經費缺口。

為了協助公益團體銷售愛心產品，2021年頂新和德文教基金會透過「愛的GOOD力」好物商店，主動邀請公益團體上架嚴選的愛心產品，提供免手續費、免上架的福利、也直接補貼優惠差額，提供「愛的GOOD力」消費者相較其他平台更好康的價格。

「愛的GOOD力」好物網路商店的「期間限定」商品有兩款，第一款是來自高雄「慈暉關懷學園」的自創品牌「蘋果綠」，由高雄餐旅大學烘焙管理系葉連德副教授長期擔任烘焙志工師傅指導；其推出的「中秋圓夢公益禮盒」，內含4種月餅：蛋黃酥、綠豆椪、香柚抹茶酥與芝麻花生流心酥，皆採用澳洲進口安佳無水奶油與各類高級原料製成。

「愛的GOOD力」好物商店也支持地方創生，邀請小農產品上架，第二款「期間限定」的中秋節推薦商品為「澳洲茶樹純露」，由永靖鄉四芳社區小農細心呵護，有機栽種萃取，對環境友善，產品通過SGS檢驗合格，不添加任何香精及化學添加物，是最天然的保濕聖品。

中秋期間限定推薦商品：永靖鄉四芳社區小農推出澳洲茶樹純露 (圖／永靖鄉四芳社區提供)
中秋期間限定推薦商品：永靖鄉四芳社區小農推出澳洲茶樹純露 (圖／永靖鄉四芳社區提供)

好物商店中還有其他受歡迎的產品，像是由療癒系青年插畫家阿布與心路基金會合作的聯名蛋捲禮盒，以特色小小布創作成仿畫維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》帶著淺淺微笑，在網友間掀起搶購熱潮，目前訂單已滿，中秋節後將依訂單成立時間陸續出貨。

插畫家阿布與心路基金會合作的聯名蛋捲禮盒仿畫維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》 (圖／心路基金會提供)
插畫家阿布與心路基金會合作的聯名蛋捲禮盒仿畫維梅爾名畫《戴珍珠耳環的少女》 (圖／心路基金會提供)

平台上目前已有近60樣產品，更多好物也陸續邀請上架中，預計每1-2個月推出不同的期間限定商品優惠活動，歡迎民眾在「愛的GOOD力」平台下單購買，不僅能獲取優惠價格，也幫助公益團體以實力獲得自立的機會。

頂新和德文教基金會推出「愛的GOOD力」好物網路商店，號召更多民眾購買公益產品，來支持公益團體 (圖／頂新和德文教基金會提供)
頂新和德文教基金會推出「愛的GOOD力」好物網路商店，號召更多民眾購買公益產品，來支持公益團體 (圖／頂新和德文教基金會提供)

「愛的GOOD力」中秋期間限定活動請洽官網：https://reurl.cc/jGyLNy

相關新聞

獨／陽明海運董事會人事大地震 2獨董突請辭震撼業界

陽明董事會今天傳出大地震，三席獨立董事今天有兩位傳出因理念不合遞出辭呈，這是陽明史上很少見一次兩位獨董請辭；目前陽明董事...

屏東25年中古透天 前屋主持有8年獲利1140萬元

近年屏東重大建設陸續到位，不僅房價直漲，甚至見到多筆轉手獲利交易，據實價登錄，位在屏東市華山街屋齡逾25年的透天，今年6...

房產雷達／台積電光芒消退 南台灣房市熄火還是中場休息?

一度火熱的台南、高雄房市，近來明顯熄火，不只交易量下滑，房價漲勢也趨緩。台積電房市光芒消退了嗎？還是只是中場休息？現在成為市場一大熱門話題。

他賣屋簽約前多做一件事 賺回208萬元

房屋交易，大多由買方找一位地政士負責簽約、完稅及房貸事宜，但由於偶爾傳出買方私結不肖地政士詐騙屋主，因此現在不少賣方也會...

民俗月中南部竟交屋潮沸騰 專家點這關鍵

六都地政局公布8月買賣移轉棟數，總計19,155棟，月增3%，年增14%，寫下年月雙增佳績，其中，台南更創下8月同期新高...

獲利不輸六都！屏東透天轉手大賺1,140萬

全國不動產企研室表示，屏東有多個重大建設將完工，包括年底的高雄榮民總醫院屏東分院、六塊厝產業園區啟用；明年的屏東科學園區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。