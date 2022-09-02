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柯淑勤主演微電影《同在》 上線三天突破百萬人次觀看

經濟日報／ 記者黃淑惠／即時報導
Lexus 25週年品牌微電影《同在》由四位實力派演員 — 金鐘影后柯淑勤、徐裕傑、傅顯皓、杜蕾聯合主演，僅上線三天即衝破百萬觀看。圖／和泰集團提供
Lexus 25週年品牌微電影《同在》由四位實力派演員 — 金鐘影后柯淑勤、徐裕傑、傅顯皓、杜蕾聯合主演，僅上線三天即衝破百萬觀看。圖／和泰集團提供

豪華車Lexus 25週年品牌微電影《同在》由四位實力派演員金鐘影后柯淑勤、徐裕傑、傅顯皓、杜蕾聯合主演，僅上線三天即衝破百萬觀看。《同在》是由金鐘影后柯淑勤以親身經歷完美詮釋劇中主角母代父職的堅毅精神，暖心真實故事，獲得網友廣大迴響與共鳴。

微電影《同在》中，由金鐘影后柯淑勤飾演媽媽，年輕演員傅顯皓飾演兒子，透過一張手寫卡片，讓媽媽知道，他對打棒球的熱愛，與同時顧好課業的決心；藉以引動她想多了解，老公生前最愛車子的細節，頻頻前往營業所拜訪，透過徐裕傑、杜蕾所飾演銷售顧問與服務人員的細心款待，讓她放心說出心裡話，「好像我多了解這部車，我就可以跟我老公繼續有連結」。配樂適時襯出，新生代歌手鄭宜農唱著人生很難歌詞「為你守護平淡」，展現一種百般不捨，卻透露出無比堅毅的眼神，看見永恆與愛始終同在。

此片由擅長情感敘事的導演盧建彰操刀，用最平淡交談的話語，細膩描繪人與人之間溫暖的連結，令觀眾動容不已。柯淑勤分享，片中「我會努力當個好爸爸」，是與導演溝通後主動要求加上的台詞，也是親身經驗的肺腑之言，特別真摯表現母代父職，動人情懷。這也讓第一次與母親同台的杜蕾，近距離感受母親堅毅精神的光輝。最後，柯淑勤想送給每位觀眾一句祝福「能相聚就不要錯過，請用心與愛的人同在」。

和泰車車輛不僅是移動的工具，除了陪伴家庭出行的幸福時光，更乘載家人無可取代的美好回憶，透過《同在》Lexus期望傳遞這股暖心力量，陪伴大家往下一個里程碑邁進，精彩每一段幸福人生。

透過《同在》Lexus期望傳遞這股暖心力量，陪伴大家往下一個里程碑邁進，精彩每一段幸福人生。圖／和泰集團提供
透過《同在》Lexus期望傳遞這股暖心力量，陪伴大家往下一個里程碑邁進，精彩每一段幸福人生。圖／和泰集團提供

柯淑勤 微電影 金鐘

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